Предаването на властта: Гюров настоя пред Радев да не приключва нормалността, почтеността и законността

"За няколко месеца служебното правителство показа, че държавата може да има гръбнак, че може да се говори с имена и че властта може да се упражнява с почтенност. Оставяме една изправена държава и едно изправено общество, което има високи очаквания към вашето правителство. Срещу нас имаше много удари, много саботажи, имаше и откровена ярост от онези, които възприехама държавата като средство за лично облагодетелстване. Не позволявайте закона да се движи по телефона."

Това каза по време на тържествената церемония по предаването на властта служебния премиер Андрей Гюров на редовното правителство на Румен Радев в Гранитната зала на Министерския съвет. Старите и новите министри символично си предадоха щафетата в изпълнителната власт, а двамата премиери размениха реплики на приемственост. Минути преди церемонията стана ясно, че всеки служебен министър е подготвил доклади за своя наследник на поста, а премиерът Гюров е предал огромно количество анализи и информация на премиерът Радев.

"Животът на едно правителство не се измерва в месеци и години, а в наследството, което оставя. Нашето време беше време на нормалност, почтенност, законност - нека това време не свърши тук и сега. Желая ви кураж и непримиримост в името на България", каза Гюров към Радев. Той подчерта още, че не са тук по историческа случайност - "всички ние влязохме в тази сграда, защото българските граждани излязоха по площадите - те отказаха да търпят алчността, арогантността и самозабравянето", припомни той.

От своя страна новият премиер Радев бе лаконичен: "Поздравявам ви за всеотдайната работа и провеждането на нормални и честни избори, за приемствеността в изпълнителната власт с подробния доклад, който току що ми завещахте. Вие бяхте призвани да изпълнявате тази мисия в резултат на злополучните промени в Конституцията, които вкараха България в задънена улица. Нашето правителство е първа стъпка в установяването на стабилно стратегическо ориентирано управление на България с хоризонт към развитието ни като модерна европейска държава", каза още той.

Минути по-късно пред медиите премиерът Радев подчерта още, че емоциите вече отиват на заден план.

Първите задачи

Иначе пред парламента премиерът Радев отчете приоритетите на своето правителство:

Ускореното развитие и модернизация на страната;

Разграждане на олигархичния модел и възстановяване на справедливостта;

Пресичане на достъпа до публичен ресурс и рекета върху бизнеса;

Утвърждаване върховенството на правото;

Съхраняване на мира и недопускане на въвличане във военни конфликти;

Преодоляване на дискриминацията и равенство между двата пола;

Социална справедливост и достойни доходи;

Подкрепа за бизнеса фокус върху малките и средни предприятия;

Привличане на инвестиции и повишаване на производителността, както и преструктуриране на икономиката към експортно ориентирана;

Внедряване на високи технологии във всички обществено-икономически сфери;

Гарантиране на енергийната сигурност и поносими цени за домакинствата и бизнеса;

Достъпно и качествено здравеопазване и образование;

Ускоряване на модернизацията на армията и повишаване на отбранителните способности;

Ефективна борба с престъпността, беззаконието и наркоразпространието сред младите;

Достойна и активна България в Европа и пред света.

