Зеленски: 81 години след Втората световна война Украйна спира новите нацисти

Осемдесет и една години след края на най-страшната война на XX век, Втората световна война, Украйна е принудена отново да се изправи срещу тоталното зло, актуализираната версия на нацизма, която е Русия днес. Това написа украинският президент Володимир Зеленски в телеграм канала си.

"Днес е Ден на паметта и победата над нацизма. Денят, в който цяла Европа празнува края на най-страшната война на XX век - война, след която трябваше да има само истински мир. Точно за това бяха мечтите, когато оръдията на Втората световна война започнаха да замлъкват.

Тази война превърна земята ни в поле на жестоки битки, унижения в окупираната територия, масово унищожение на хора и животи. Загубите на украинския народ са едни от най-големите във Втората световна война. А приносът на украинците за разгрома на нацистите също е един от най-големите. Милиони украинци в различни армии на Антихитлеристката коалиция се бориха срещу нацизма. Милиони украинци бяха сред победителите, правейки всичко възможно, за да гарантират, че тоталното зло е загубено.

Още: Зеленски: Русия дори не се преструва, че спазва примирие

За съжаление, 81 години по-късно отново сме принудени да спрем злото - също тоталното зло, което не носи нищо друго освен руини и унижение, и което се основава на подобна идеология на омразата. Обновената версия на нацизма е с етикет "Произведено в Русия"", пише президентът.

Той благодари на всички, които помагат на Украйна да защити жочовешките животи и да не позволят на "този руски режим да диктува на света какво ще се случи по-нататък".

"Искат да посетят Москва, странно желание": Зеленски предупреди чуждестранните лидери да не присъстват на парада (ВИДЕО)