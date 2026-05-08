Банско планира да стане топ вело дестинация на Балканите

Банско планира в следващите 2-3 години да се утвърди като една от водещите вело дестинации на Балканите.

Това обяви кметът на курортната община Стойчо Баненски.

"Амбицията ни е градът да затвърди репутацията си не само като домакин на световни и европейски състезания в зимните спортове, но и като място за провеждане на значими международни колоездачни форуми и събития", допълни Баненски.

По думите му планинското колоездене е бързоразвиващ се сектор в последните десетилетия и курортите инвестират в трасета, байк паркове и различни туристически продукти, свързани с колоезденето.

Колоездачната инфраструктура в Банско

По отношение на това каква е ролята на колоезденето в туристически град като Банско, той отбеляза, че тя се определя както от глобални тенденции, така и от местното развитие.

По думите на кмета колоездачната инфраструктура в общината включва няколко взаимосвързани елемента. В градския парк в Банско има алеи за каране, много харесван от децата е ролбана в ниската част на планината. В ски зоната има и байк зона Bike Park Bansko с над 25 специализирани трасета - downhill, flow, beginner, с лифт достъп, сервиз и наем на велосипеди. Има доста трасета за планински велосипеди, както и маршрути с препятствия, използвани за тренировки и начинаещи.

Особено атрактивна и предпочитана е планинската мрежа в Пирин с разнообразните маршрути с различна трудност.

Баненски допълни, че маршрутите са маркирани и по тях велосипедистите се движат както самостоятелно, така и с водачи. За любителите на планинското колоездене има над 200 км маршрути, разнообразни трасета - MTB, downhill, cross-country, "Байк Парк" с лифт достъп и събития като "Байк Фест".

"Велотуризмът се развива като бързо растящ сектор, ориентиран към активни и устойчиви форми на туризъм. Ние наблюдаваме нарастване на интереса към планинското колоездене, смесените маршрути и велосипедни пътувания от Банско като базова точка до различни дестинации", каза още Баненски.

Колоезденето вече е част от летния туристически продукт

Кметът на Банско отбеляза, че колоезденето вече е част от летния туристически продукт и се използва за разнообразяване на туризма извън зимния сезон.

"Работим за привличане на активни туристи и развитие на MTБ маршрути, байк паркове и спортни събития. Първият байк фестивал миналата година се оказа изключително успешен и тази година предвиждаме да направим две издания. Искам да отбележа, че идеята ни през 2025 г. беше активно подкрепена от ръководствата на общините Разлог, Белица и Якоруда, както и на Българските държавни железници, благодарение на което фестивалът беше много атрактивен и се проведе на териториите и на четирите общини", каза Баненски, цитиран от БТА.

Възможностите за градско каране по велоалеи и рекреационни велоалеи засега са по-ограничени, но се работи по въпроса цялостно, коментира още Баненски. На територията на общината са изградени няколко основни велоалеи. Една от тях е реализирана по трансграничен проект в местността Св. Никола, с дължина около 2, 5 км и друга велоалея по ул. „Найден Геров“ - околовръстния път на Банско, която е завършена през 2025 година като част от инфраструктурен проект.

Бъдещите проекти

Кметът на Банско каза, че се предвижда разширяване на веломаршрутите. В момента се изгражда нова велоалея между Банско и Разлог с дължина около 3,6 км. Трасето ще бъде двупосочно и ще свързва курортните зони на двете общини, като ще преминава в близост до голф комплекса.

Сред основните проекти на общината е и изграждането на велотрасета между Банско и Добринище с обща дължина около 14 км. Част от трасето ще осигурява достъп и до местността Свети Никола. Проектът е в процес на реализация и е част от по-широката стратегия на общината за развитие на туризма и подобряване на транспортната свързаност в региона.

Паралелно с това в момента се изгражда и велоалея по поречието на река Глазне, която ще свързва околовръстния път със ски зоната. Предвижда се трасето да бъде свързано и с велоалеята на ул. „Найден Геров“, както и с главния път, което ще осигури по-добра достъпност и безопасна връзка между основните части на града и туристическите зони.