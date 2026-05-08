Фицо отива в Москва, за да предаде съобщение от Зеленски на Путин

По време на посещението си в Москва за Деня на победата на 9 май словашкият министър-председател Роберт Фицо планира да предаде послание от украинския президент Володимир Зеленски до руския диктатор Владимир Путин, съобщи държавният секретар на словашкото външно министерство Растислав Хованец. Според него Фицо може да получи и информация от Путин относно вижданията на Кремъл за перспективите за прекратяване на войната.

Още: Полша ще пусне Фицо да лети до Русия, ако разблокира помощта за Украйна (ВИДЕО)

„Смятам, че сега е необходимо да се общува с всички страни, въвлечени в конфликта, и европейските политици трябва да гарантират, че те ще бъдат на масата за преговори, където ще бъде постигнато мирно споразумение“, заяви представителят, цитиран от местната информационна агенция TASR.

Той добави, че напоследък все повече политици на Стария континент, особено в Западна Европа, подкрепят идеята за преговори с Путин относно войната, която диктаторът започна през февруари 2022 г. Такъв е и новият български премиер Румен Радев, който поиска връщане на диалога с Русия, но не уточни дали ще настоява самият руски диктатор да спре войната.

Снимка: Фицо и Зеленски, X.com/Volodymyr Zelenskyy

Фицо заминава за Москва на 9 май

Посещението на Роберт Фицо в Москва е насрочено за 9 май. Очаква се той да се срещне с Путин, но словашкият премиер няма да участва във военния парад в столицата във връзка с Деня на победата.

Още: Фицо потвърди: Ще съм в Москва на 9 май, но не на парада. Във Воронеж няма да има дори парад

Словашкият премиер, доказал се като един от най-проруски настроените евролидери, защото подкрепяше в голяма степен действията на доскорошния си унгарски колега Виктор Орбан, наскоро се срещна с украинския президент Володимир Зеленски. Фицо заяви, че въпреки разногласията между него и Зеленски по някои въпроси, и двете страни са заинтересовани от поддържането на приятелски отношения между Киев и Братислава.

Освен това Фицо неочаквано заяви, че Словакия подкрепя амбициите на Украйна да стане член на Европейския съюз.

Още: Зеленски се срещна с Фицо: "Словакия подкрепя присъединяването на Украйна към ЕС" (ВИДЕО)