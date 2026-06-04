15 г. по-късно: Австрия е избрана за непостоянен член на Съвета за сигурност на ООН. Реакции

Избирането на Австрия за непостоянен член на Съвета за сигурност на ООН за периода 2027 – 2028 година се оценява от федералното правителство като силен международен знак за доверие. Така от догодина Австрия за четвърти път ще стане член на най-важния орган за сигурност в света, се казва в прессъобщение на Федерално министерство по европейските и международните въпроси.

Кампанията за тази кандидатура продължи 15 години. Министърът на външните работи Беате Майнъл-Райзингер лично е търсила подкрепа от представители на над 150 държави през последните 15 месеца.

Непостоянното място в Съвета за сигурност на ООН ще укрепи ролята на Австрия като международен център. Очаква се също така по-голяма глобална видимост за Виена като един от четирите официални центъра на ООН, както и за многобройните международни организации и конгресния туризъм в Австрия, което ще допринесе за икономическия подем на страната. Важно е и за експортно ориентираните австрийски предприятия.

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В съобщението е цитиран и федералният канцлер Кристиан Щокер, който заявява: „Австрия ще поеме отговорност в Съвета за сигурност на ООН през 2027 и 2028 година – това е голям дипломатически успех за нашата страна. Ние не искаме и няма просто да наблюдаваме отстрани как се развива светът, а ще участваме активно в неговото оформяне, за да допринесем за мира и сигурността по света“.

Министърката на външните работи Беате Майнъл-Райзингер е цитирана с думите: „Усилията и многобройните международни контакти през последните години дадоха резултат: Австрия отново е на масата, където се вземат решения за мир, сигурност и стабилност. ... Благодарение на кампанията Австрия днес е по-добре свързана със света от всякога. Благодаря на всички, които допринесоха за тази кампания. С успешен финален спринт успяхме да превърнем дългогодишните усилия на Австрия в успех“.

Намиращата се в опозиция партия на Зелените отбелязва: „С тази задача нараства и отговорността на Австрия да засили хуманитарната помощ и последователно да защитава международното право“.

По-критична е позицията на Австрийската партия на свободата, отбелязва ОРФ. Според говорителката по външната политика Зузане Фюрст, спечеленото място „не е повод за самохвалство“, а „изпитание за устойчивостта на австрийския неутралитет“. По адрес на външния министър Фюрст е на мнение, че това място „не бива да се превръща в сцена за самореклама на отделни личности и за техните изключително опасни политически заблуди“.

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