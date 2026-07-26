Войната в Украйна:

Само за седмица: Русия е използвала над 3400 дронове, бомби и ракети срещу Украйна

26 юли 2026, 15:25 часа 347 прочитания 0 коментара
Снимка: Telegram/Олег Кіпер/Одеська ОДА
Само за седмица: Русия е използвала над 3400 дронове, бомби и ракети срещу Украйна

Русия е използвала срещу Украйна близо 1700 безпилотни летателни апарата, над 1630 авиационни бомби и 95 ракети от различен тип през тази седмица, предаде Укринформ, позовавайки се на публикация в "Телеграм" на украинския президент Волидимир Зеленски.  "Общо през тази седмица Русия е използвала срещу Украйна почти 1700 дрона, над 1630, управляеми авиационни бомби и 95 ракети от различен тип, като повечето от половината от тях са били балистични ракети", заяви Зеленски. 

По-конкретно, снощи руските сили изстреляха 8 ракети и използваха 136 дрона при атаки срещу територията на Украйна.  Атаките бяха насочени срещу Херсонска, Донецка, Днепропетровска, Харковска, Сумска, Одеска, Николаевска, Запорожка и Черниговска област, както и срещу Киев. Столицата беше ударена от балистична ракета, в резултат на което бяха ранени трима души. 

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Според Зеленски в момента се полагат усилия за справяне с последствията от удара на щурмови дрон в жилищна сграда в Харков, където един човек загина, а девет бяха ранени, включително две деца. В операциите по разчистването на отломките са ангажирани всички спешни служби. 

Освен това подразделения на Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна продължават да гасят пожар, обхванал магазин за строителни материали в Кривой Рог. Зеленски подчерта, че правителството работи ежедневно с партньорите си, за да гарантира, че украинските сили разполагат със средствата за противодействие на подобни удари. 

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Министърът на вътрешните работи Иван Виховски от своя страна заяви, че най-големи щети при ударите са нанесени в Сумска, Харковска и Днепропетровска област, както и в столицата Киев. В столицата бяха ранени трима души - двама мъже и една жена. Има поражения по граждански обекти, сред които обект на фармацевтична компания и резервоар за питейна вода. 

Виховски посочи, че руските сили са нанесли няколко удара с дронове в Сумска област. Поразени са жилищни блокове, частни домове, бензиностанции и магазини. В Харковска област двама души, сред които дете, са ранени в резултат на руски удари. 

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По-рано днес руски сили нанесоха удар срещу жилищен квартал в Харков, при който един човек загина, а две деца, наред с други, бяха ранени. Най-малко 14 частни домове са претърпели щети. 

Виховски уточни, че в Днепропетровска област спасителни екипи се борят с мащабен пожар - в Кривой Рог руски удари са разрушили магазин за строителни материали. Пожарът обхваща площ от повече от 16 000 кв. м. Пламъците са овладени, но постоянните сигнали за въздушни атаки и заплахи от нови удари затрудняват работата на противопожарните служби. 

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Русия авиационна бомба война Украйна руски дронове
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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