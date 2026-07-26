Франция извършва най-мащабната евакуация от Втората световна война насам

Във Франция се извършва най-мащабната евакуация от Втората световна война насам. До момента над 220 000 души са евакуирани от големия горски пожар, бушуващ в югозападната част на страната, който принуди властите да затворят магистрали и железопътни линии, предаде АФП.

На още над 50 000 души бе наредено да напуснат селища край Бордо, което в момента е застрашено от пламъците, като с това общият брой на евакуираните от този пожар надхвърли 220 000. Десетки хиляди други са евакуирани от други горски пожари във Франция и централна Испания.

Поради разпространението на пламъците при силен вятър 60 километра от основната магистрала А63 от Бордо до испанската граница са затворени за движение, съобщиха регионалните власти. Железопътната компания SNCF съобщи, че също е спряла движението на влаковете южно от Бордо, предаде БНР.

Още: Почти 250 хил. души са евакуирани заради горските пожари в Испания и Франция

"Ще отнеме много време, докато пожарът бъде овладян", и докато това не стане, "няма да има връщане" за евакуираните жители и туристи, заяви министърът на вътрешните работи Лоран Нуниез в интервю, публикувано днес от вестник "Ла Трибюн".

Регионалната префектура съобщи, че пожарът вече е унищожил около 42 000 хектара земя, което го превръща в един от най-големите във Франция от Втората световна война насам. Пожарът от 1949 г. опустоши около 50 000 хектара, припомня АФП.

Френската армия е изпратила 1500 войници, за да помогнат на стотиците изтощени пожарникари, които се борят с пламъците от близо седмица.

Над 220 000 евакуирани заради огнен ад в Испания и Франция (ВИДЕО)