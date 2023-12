15 са вече убитите в Прага, извършителят убил баща си преди нападението

Още: Чешки медии разкриха кой е стрелецът от Прага (ВИДЕО и СНИМКИ)

Нападателят открива масова стрелба около 16 часа, като убива най-малко 15 души и ранява десетки други. Стрелецът се казва Давид Козак, на 24 години и е студент в Карловия университет.

По-рано баща му е намерен мъртъв в село на 13 мили от Прага. След като установява, че Давид е убил баща си, полицията започва да го издирва. Полицаите смятат, че стрелецът ще отиде на лекция в друга сграда на Философския факултет на улица "Селетна", която е евакуирана веднага, но той отива в основната сграда на Философския факултет и там започва масовата стрелба.

BREAKING: UNIVERSITY OF PRAGUE SHOOTER WAS A STUDENT AND SHOT HIS DAD FIRST



He was a history student at Charles University.



He is not being labelled a terrorist because he’s not a Muslim.



Mainstream media propaganda is not needed this time. pic.twitter.com/fhX7UzuUDr