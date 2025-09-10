Войната в Украйна:

17 млрд. евро дава ЕС за отбраната на Румъния

10 септември 2025, 15:32 часа 200 прочитания 0 коментара
17 млрд. евро дава ЕС за отбраната на Румъния

Румъния ще получи почти 17 милиарда евро по програмата на Европейския съюз „Действия за сигурност за Европа“ (SAFE), което я нарежда на второ място по размер на помощта след Полша. Средствата са предназначени за модернизиране и укрепване на отбранителните способности на страната.

Програмата цели да подпомага държавите членки в засилването на военните им възможности, подобряване на оперативната съвместимост и повишаване на общата сигурност на ЕС, предава БГНЕС.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Румъния Европейския фонд за отбрана информация 2025
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес