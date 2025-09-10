17 млрд. евро дава ЕС за отбраната на Румъния

Румъния ще получи почти 17 милиарда евро по програмата на Европейския съюз „Действия за сигурност за Европа“ (SAFE), което я нарежда на второ място по размер на помощта след Полша. Средствата са предназначени за модернизиране и укрепване на отбранителните способности на страната.

Програмата цели да подпомага държавите членки в засилването на военните им възможности, подобряване на оперативната съвместимост и повишаване на общата сигурност на ЕС, предава БГНЕС.