3 години от освобождаването на Херсон: Показаха на Зеленски подземните болници в града (ВИДЕО, СНИМКИ)

Точно в деня, в който се навършват три години от освобождението на Херсон - 11 ноември, украинският президент Володимир Зеленски пристигна в града. На тази дата през 2022 г., след осем месеца руска окупация украинските сили си върнаха областният град.

"Днес отбелязваме много важен ден – третата годишнина от прогонването на руските окупатори от Херсон. Връчих държавни награди на хора с различни професии – военни и цивилни", написа Зеленски в телеграм канала си.

Освен че се е срещнал с военни, Зеленски е посетил и една от болниците в града, която, както и останалите, работи под постоянна заплаха от обстрели. Тук спасяват хора, пострадали от руски дронове и артилерийски атаки. За да могат лекарите да работят в безопасни условия, реанимацията вече е разположена под земята.

Впрочем, Зеленски пояснява, че общо 11 медицински заведения в Херсонска област вече имат подземни структури, за да може хората да получават медицинска помощ дори и при атаки.

Снимка: president.gov.ua

Зеленски се срещна и с ученици и присъства на часове по ангилйски език и рисуване. Децата му разказаха за своите родители военни, които защитават Украйна, и му показаха рисунките си, които ще изпратят на войниците на фронта.

Снимка: president.gov.ua