Любопитно:

3 години от освобождаването на Херсон: Показаха на Зеленски подземните болници в града (ВИДЕО, СНИМКИ)

11 ноември 2025, 15:17 часа 324 прочитания 0 коментара
3 години от освобождаването на Херсон: Показаха на Зеленски подземните болници в града (ВИДЕО, СНИМКИ)

Точно в деня, в който се навършват три години от освобождението на Херсон - 11 ноември, украинският президент Володимир Зеленски пристигна в града. На тази дата през 2022 г., след осем месеца руска окупация украинските сили си върнаха областният град.

"Днес отбелязваме много важен ден – третата годишнина от прогонването на руските окупатори от Херсон. Връчих държавни награди на хора с различни професии – военни и цивилни", написа Зеленски в телеграм канала си.

Освен че се е срещнал с военни, Зеленски е посетил и една от болниците в града, която, както и останалите, работи под постоянна заплаха от обстрели. Тук спасяват хора, пострадали от руски дронове и артилерийски атаки. За да могат лекарите да работят в безопасни условия, реанимацията вече е разположена под земята. 

Впрочем, Зеленски пояснява, че общо 11 медицински заведения в Херсонска област вече имат подземни структури, за да може хората да получават медицинска помощ дори и при атаки.

Още: Износ на украински оръжия: Зеленски открива първите офиси в Берлин и Копенхаген. Следват САЩ и други страни

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Снимка: president.gov.ua

Зеленски се срещна и с ученици и присъства на часове по ангилйски език и рисуване. Децата му разказаха за своите родители военни, които защитават Украйна, и му показаха рисунките си, които ще изпратят на войниците на фронта.

Снимка: president.gov.ua

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Володимир Зеленски война Украйна Херсон
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес