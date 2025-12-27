Диетолог разкрива защо НЕ трябва да ядем портокали, мандарини и лимони след хранене

С ярките си цветове, сочната си плът и сладките, пикантни вкусове, цитрусовите плодове са привлекателни за хора от всички възрасти.

Но те са също така пълни с хранителни вещества, от които тялото ви се нуждае.

Регистрираният диетолог Джулия Зумпано, регистриран диетолог, доктор по медицина , обяснява какво прави цитрусовите плодове толкова здравословни и как да ги ядете, за да получите най-голяма полза от вложените хранителни вещества.

Видове цитрусови плодове

Всички цитрусови плодове принадлежат към семейство Rutaceae (Рутови) на цъфтящите растения. Те имат сочна, често кисела плът, защитена от дебела, неравна кора. Естествените масла в кората придават на всеки вид цитрусов плод уникален, пикантен аромат.

Популярни цитрусови плодове включват:

Грейпфрути

Лимони

Лаймс

Портокали

Мандарини

Юзу

„Можете да купувате цитрусови плодове целогодишно“, казва Зумпано. „Те са едни от малкото плодове, които са най-вкусни през зимните месеци, когато пресните горски плодове и други плодове са по-трудни за намиране и по-малко вкусни.“

Цитрусовите плодове са богати на флавоноиди и други растителни съединения, които имат противовъзпалителни свойства. Изследванията показват, че флавоноидите играят важна роля в предотвратяването на хронични заболявания като рак, затлъстяване и нарушения на нервната система.

„Консумацията на цитрусови плодове не означава, че няма да развиете хронични заболявания“, пояснява Зумпано. „Но храненето с питателна диета, богата на витамин C, може да намали нивата на оксидативен стрес и в резултат на това да намали риска от заболяване.“

Портокалите, лимоните, лаймовете и мандарините са цитрусови плодове , известни с отличителния си тръпчив вкус. Те са богати и на витамин С, мощен антиоксидант, който поддържа имунната система и помага за усвояването на желязо. Въпреки че са здравословни, не е добре да се ядат след хранене. Диетологът Екта Сингхвал изброи някои от страничните ефекти.

Въздействие върху храносмилането

Цитрусовите плодове са киселинни и консумацията им веднага след обяд може да разстрои стомаха при някои хора. Киселинността може да доведе до дискомфорт, лошо храносмилане или киселини, особено при тези, които са предразположени към киселинен рефлукс.

Ниво на кръвната захар

Въпреки че цитрусовите плодове съдържат естествени захари, консумацията им след обяд може да доведе до бързи скокове и последващи спадове на нивата на кръвната захар. Това може да допринесе за чувство на умора или желание за допълнителни закуски, каза Сингвал пред Health Shots.

Потенциално затлъстяване

Цитрусовите плодове, въпреки ползите си за здравето, съдържат калории. Прекомерната им консумация, особено след хранене, може да допринесе за превишаване на приема на калории спрямо разхода на енергия, което потенциално може да доведе до наддаване на тегло, т.е. затлъстяване.

Стомашно-чревен дискомфорт

Хората могат да изпитат стомашно-чревен дискомфорт, като подуване на корема или газове, когато консумират цитрусови плодове след хранене, особено ако имат чувствителна храносмилателна система.