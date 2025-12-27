Тези 6 чая помагат естествено срещу настинки

Когато се настинем, чаша горещ чай често е първото нещо, към което посягаме. Освен че ни затопля и ни кара да се чувстваме добре, чаят може да помогне за облекчаване на симптоми като кашлица и болки в гърлото. Поддържането на хидратация е ключово за възстановяването, а безкофеиновите чайове са идеален избор. Те са богати и на полифеноли, растителни съединения, които могат да засилят имунната система и да намалят риска от заболяване

Зелен чай

Зеленият чай съдържа катехини, вид полифенол, който помага в борбата с вируси, бактерии и възпаления. Проучванията показват, че редовната консумация на зелен чай може да помогне за предотвратяване на грип. Проучване от 2015 г. установи, че хората, които пият зелен чай поне два пъти седмично, имат 61% по-нисък риск от грип.

За максимални ползи се препоръчва чаят да се запари с вода, загрята до 85 градуса по Целзий, или да се накисва дълго време в студена вода. Добавянето на малко лимон към чая ще увеличи ефекта на катехините. Имайте предвид обаче, че зеленият чай съдържа кофеин, така че го пийте умерено, за да не нарушава съня ви.

Чай от ехинацея

Ехинацеята е лилаво цвете, известно със своите лечебни свойства. Съдържа алкамиди, съединения, които помагат на организма да се бори с възпаленията и вирусите и повишават имунитета. Някои проучвания показват, че препаратите от ехинацея могат да предотвратят инфекции на горните дихателни пътища.

Проучване от 2022 г. установи, че чаят от ехинацея е по-ефективен срещу вируса, отколкото капсулите. Важно е да се отбележи, че ехинацеята може да не е безопасна за бременни или кърмещи жени, а хората с алергии или хронични заболявания трябва да се консултират с лекар.

Чай от бъз

Тъмнолилавите плодове на бъза са богати на антоцианини, мощни антиоксиданти, които стимулират имунната система и могат да забавят разпространението на вируси. Изследователски преглед от 2021 г. установи, че добавките с бъз могат да съкратят продължителността на настинката и да облекчат симптомите ѝ.

Въпреки това, доказателствата за ефективността на самия чай от бъз са ограничени. При приготвянето му трябва да се внимава, тъй като листата, стъблата и неузрелите плодове на бъза са отровни.

Чай от лайка

Лайката традиционно се използва за облекчаване на настинки и кашлица поради своите противовъзпалителни и антиоксидантни свойства. Въпреки че няма проучвания, които директно да потвърждават, че чаят от лайка помага при настинки, е доказано, че подобрява съня. Тъй като качествената почивка е ключова за възстановяването, лайката може косвено да помогне на тялото ви да се бори с болестите.

Джинджифилов чай

Джинджифилът съдържа гингеролови съединения, за които се смята, че помагат в борбата с грипния вирус. Проучванията показват, че добавките с джинджифил могат да намалят възпалението и да защитят организма с антиоксиданти.

Намаляването на възпалението може да помогне за възстановяването.

Чай от лимон

Лимонът е богат на витамин С, който може да намали интензивността на настинките, но самият чай не съдържа значително количество от този витамин.

Най-добрият начин да си набавите витамин C е да ядете пресни плодове. Лимоновият чай обаче е чудесен за хидратация, а за допълнителни ползи просто изстискайте пресен лимонов сок в топла вода.