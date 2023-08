3 са жертвите при руския удар срещу шведски завод в Украйна (ВИДЕО)

Заводът също е понесъл щети, но служителят заяви, че от компанията ще се фокусират преди всичко върху безопасността на персонала си.

Според последния финансов отчет на компанията, която е най-големият производител на промишлени лагери в света, нейните служители в Украйна наброяват 1100 души и повечето работят именно в завода в Луцк.

Според документа производството в Луцк на компанията представлява около 0,5% от общото производство на SKF през 2022 г.

Междувременно се появи и видео със спасяването на още един оцелял работник от завода.

