35 души пострадаха при сблъсък на влакове в Прага, единият машинист дал положителна проба за алкохол (ВИДЕА)

Тридесет и пет души са получили предимно леки наранявания, след като два пътнически влака са се сблъскали в чешката столица Прага сутринта на 18 септември.

„Един от влаковете е минал на червен светофар и е блъснал отзад спрян влак“, заяви Душан Гавенда, говорител на компанията за железопътна инфраструктура „Спава Железник“. Полицията обяви, че един от машинистите е дал положителна проба за алкохол. Железопътната компания обаче твърди, че другият машинист - на чешката железопътна компания KZC - най-вероятно е бил виновен, предаде АФП.

Пострадалите са с фрактури, натъртвания и драскотини.

Чешките железници обявиха, че ще уволнят машиниста, ако кръвният тест потвърди, че е бил в нетрезво състояние.

