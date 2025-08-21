Спешно оборудват болниците в Русия със защита срещу дронове

Руското правителство е добавило защита от дронове към списъка с изисквания за антитерористична защита на здравните заведения в страната. Това пише контролираното от Кремъл издание "Комерсант". Новите изисквания се отнасят за големи медицински заведения, в които в случай на атака могат да пострадат над 1000 души. Такива заведения ще бъдат оборудвани със специални технически средства "за откриване на въздушни, подводни и надводни безпилотни апарати". Ще бъде разработен и алгоритъм за действия на служителите в случай на атака с дронове или заплаха от такава и ще се провеждат учения, посочва изданието. Съответното постановление вече е публикувано на сайта за правни актове на Руската федерация с № 1226 и дата 15 август 2025 г.

За по-малки клиники и болници, в които могат да пострадат от 50 до 500 души, е решено да се осигурява "непрекъснато видеонаблюдение на потенциално опасни зони и критични елементи на съоръжението (територията)". Записите ще трябва да се съхраняват поне месец.

Припомняме, че украинските атаки с дронове във вътрешността на Русия, дори на доста отдалечени от границата територии, отдавна са ежедневие, макар руските власти често да се опитват да отричат или да прикриват щетите. От украинските въоръжени сили и специалните части казват, че ударите се извършват по цели, свързани само с руски войски и военно-промишления комплекс за разлика от руснаците, които обстрелват брутално цивилни цели в цяла Украйна.

