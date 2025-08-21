Директор на елитен полски тим: Името на Марин Петков няма да изчезне от бележника ми

Една от големите звезди на Левски Марин Петков е обект на интерес от редица клубове от чужбина. Наскоро той бе много близо до преминаване в елитния полски Ракув. Сделката обаче се провали в последния момент и крилото трябваше да остане на стадион „Георги Аспарухов“. Въпреки това ръководството на поляците продължава да следи с интерес развитието на българския национал. Това призна един от шефовете на клуба Артур Платек, който преди време бе спортен директор на Ботев Пловдив.

Артур Платек говори пред колегите от „Мач Телеграф“ и разкри защо трансферът на Марин Петков в Ракув се е провалил. Опитният специалист обаче бе категоричен, че името на фланговия футболист няма да изчезне от бележника му и той ще продължи да го следи, като допълни, че се надява един ден крилото да облече екипа на полския отбор.

„Ще следя развоя с Марин Петков“

„В един момент Ракув беше много решен да вземе Петков. Клубът наистина беше много близо до споразумение с Левски, но в същото време това споразумение не беше постигнато. Точно тогава пред Ракув се появи възможност да вземе друг футболист от Полша и трансферът беше осъществен. И така се случи, че не взехме българина“.

„Аз обаче смятам и искам да подчертая, че Марин Петков е много добър футболист, а Левски е чудесен клуб. Имам много добри спомени от срещите и разговорите си там и бих искал да благодаря на българския клуб за всичко, въпреки че не се стигна до трансфера. Желая на Левски всичко най-добро, а на Марин Петков пожелавам да направи голяма кариера и да отиде да играе в отбор, където още повече ще се развие като играч“.

„Продължавам да следя изявите му и знам какъв прекрасен гол вкара със странична ножица. Със сигурност неговото име не е изчезнало от бележника на Артур Платек. Той ще бъде постоянно в този бележник. Ще следя развоя на Марин Петков. Във футбола никога не се знае какво ще стане. Дали ще се случи да дойде в Ракув или ще отиде в друг клуб, той има качествата да играе добър футбол“, обясни директорът на полския клуб.

