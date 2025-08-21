Войната в Украйна:

Описват щетите по изгорелите къщи във вилна зона в Стара Загора

21 август 2025, 11:00 часа 360 прочитания 0 коментара
Със заповед на кмета на Община Стара Загора Живко Тодоров е сформирана комисия във връзка с възникналия на 17 август пожар в района на вилна зона „Седми километър“, довел до материални щети. Неин председател е Делян Иванов, директор на Дирекция „Правни дейности, обществен ред и административно обслужване“, а в състава ѝ влизат представители на различни общински структури и Дирекция „Социално подпомагане“, съобщиха от общинската администрация.

Задачата на комисията е да извърши първоначално обследване и да определи необходимостта от предоставяне на възстановителна помощ за хората, пострадали от пожара в местността.

Всички участници в комисията, заедно с представители на полицията, РС „Пожарна безопасност и защита на населението“ и Дирекция „Социално подпомагане“, са провели първата си среща със сдружението на собствениците на имоти в „Седми километър“. Това съобщи инж. Ангел Стоманярски, главен експерт в Дирекция „Общински проекти, безопасност на движението и контрол по строителството“ и член на комисията.

ОД на МВР ще направят опис на къщите и на техните собственици. Представителите на ДСП са разяснили какви са условията, на които хората, изгубили имуществото си, трябва да отговарят, за да получат помощ от страна на държавата. Доброволното формирование остава в готовност, е било решено още на срещата.

Работата на комисията ще приключи с изготвянето на обобщен доклад.

Спасиана Кирилова
