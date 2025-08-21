Войната в Украйна:

Референдум в Република Сръбска за мандата на Додик

 

Референдум относно решението на Съда на Босна и Херцеговина и решението на ЦИК за отмяна на мандата на президента на Република Сръбска (РС, сръбският ентитет в БиХ) Милорад Додик ще се проведе на 18 или 25 октомври, беше решено на заседание на управляващата коалиция, предаде БГНЕС.
Датата ще бъде включена в Решението за свикване на референдум, което ще бъде представено на заседанието на Народното събрание на Република Сръбска на 22 август.
Тази дата оставя достатъчно време измененията в Закона за референдума и гражданската инициатива, както и Решението за референдума, да преминат през всички нива на вземане на решения - първо Народното събрание, а след това и Съвета на народите и Конституционния съд на Република Сръбска в случай на повдигане на въпроси от жизненоважен национален интерес.
На 18 август Апелативното отделение на Съда на Босна и Херцеговина отхвърли жалбата на адвокатския екип на Додик срещу решението на ЦИК на Босна и Херцеговина за отмяна на мандата.
На заседанието си на 6 август, ЦИК на Босна и Херцеговина реши да прекрати мандата на Додик поради неспазването от негова страна на решенията на върховния представител Кристиан Шмидт.

 

 

