Войната в Украйна:

Сърбия изглежда отива на гражданска война, в България темата все едно я няма

21 август 2025, 08:55 часа 369 прочитания 0 коментара
Сърбия изглежда отива на гражданска война, в България темата все едно я няма

От вчера има контрапротести, организирани от властта (на Вучич), има сблъсъци с протестиращи в Белград. Изглежда, че Сърбия върви към гражданска война. Вариантите са два - или репресиите се засилват, или има нови избори и Вучич се оттегля. Това заяви известната ни журналистка Нина Спасова.

Според нея, на този етап протестите срещу Вучич запазват чистота си, а сръбските профсъюзи оказват подкрепа и се очаква да се включат от септември. Въпросът е какво ще стане нататък, коментира Спасова пред bTV.

В репортаж на телевизията беше разказана история, онагледяваща бруталността на режима на Вучич - припомняме, че той беше "министър на информацията" по времето на управлението на Слободан Милошевич, чийто живот свърши в Хага, след като беше изправен пред трибунала там. Официално млада сръбкиня е подала жалба срещу полицейски началник, която е била заплашена от него - да я изнасили, защото участва в протестите.

Още: Протестите в Сърбия не спират: Атакуваха централата на управляващата партия в Белград (ВИДЕА)

"Не е достатъчно да се следи внимателно, трябва по-активна европейска позиция", каза Спасова и поиска и България да се активизира, да посредничи между Вучич и протестиращите. "Като че ли темата въобще не съществува", добави тя. 

Би трябвало на Вучич да му говори, че хора като Новак Джокович и Емир Кустурица са против него, но за съжаление изглежда не му говори. Самият той няма да се оттегли - въпросът е и колко честни ще са едни бъдещи избори. На ръба са на гражданска война, обобщи Нина Спасова.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Вучич за протестите в Сърбия: Очаквайте "изненадващи решения" и "силна реакция" (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Сърбия Александър Вучич Нина Спасова протести Сърбия
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес