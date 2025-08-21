Сърбия изглежда отива на гражданска война, в България темата все едно я няма

От вчера има контрапротести, организирани от властта (на Вучич), има сблъсъци с протестиращи в Белград. Изглежда, че Сърбия върви към гражданска война. Вариантите са два - или репресиите се засилват, или има нови избори и Вучич се оттегля. Това заяви известната ни журналистка Нина Спасова.

Според нея, на този етап протестите срещу Вучич запазват чистота си, а сръбските профсъюзи оказват подкрепа и се очаква да се включат от септември. Въпросът е какво ще стане нататък, коментира Спасова пред bTV.

В репортаж на телевизията беше разказана история, онагледяваща бруталността на режима на Вучич - припомняме, че той беше "министър на информацията" по времето на управлението на Слободан Милошевич, чийто живот свърши в Хага, след като беше изправен пред трибунала там. Официално млада сръбкиня е подала жалба срещу полицейски началник, която е била заплашена от него - да я изнасили, защото участва в протестите.

"Не е достатъчно да се следи внимателно, трябва по-активна европейска позиция", каза Спасова и поиска и България да се активизира, да посредничи между Вучич и протестиращите. "Като че ли темата въобще не съществува", добави тя.

Би трябвало на Вучич да му говори, че хора като Новак Джокович и Емир Кустурица са против него, но за съжаление изглежда не му говори. Самият той няма да се оттегли - въпросът е и колко честни ще са едни бъдещи избори. На ръба са на гражданска война, обобщи Нина Спасова.

