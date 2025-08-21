Имане Хелиф избухна срещу бивш мениджър: Не слагам край на кариерата си! Искат да ми навредят

Олимпийската шампионка по бокс от Игрите в Париж 2024 Имане Хелиф не се е отказала от спорта! Това разкри самата алжирка в отговор на бившия си мениджър Насер Йесфах, който пред портала Nice Matin, цитиран от БТА, разпространи, че състезателката прекратява кариерата си. Оказва се обаче, че Хелиф няма намерения да спира. Както е известно, тя разбуни духовете във френската столица заради съмнения относно пола ѝ. Макар че е родена като жена, не бе допусната от Международната боксова асоциация (IBA) на предхождащото Олимпийските игри Световно първенство заради неиздържани хормонални тестове.

Обрат: Имане Хелиф няма да спира с бокса

"Тя се е отказала от всичко, дори не е започвала отново да се боксира след случилото се на Олимпийските игри. Тренира в Алжир или ходи в Катар, за да поддържа форма, но нищо повече", каза Йесфах, на което Имане Хелиф отговори с позиция във Фейсбук.

ОЩЕ: "Чакаме медали, 100 процента": България атакува Световното първенство по бокс с 8 състезатели и големи амбиции

„Новината за пенсионирането ми не е вярна. Това се основава изцяло на изявленията на човек, който вече не ме представлява по никакъв начин и когото считам, че е предал доверието ми и моята страна с лъжливите си и злонамерени изявления. Никога не съм обявявал оттеглянето си от бокса. Оставам отдаден на спортната си кариера, тренирам редовно и поддържам физическата си форма между Алжир и Катар в подготовка за предстоящи събития.“, написа Хелиф.

Публикуването на такива слухове има за цел единствено да наруши и навреди на спортната ми и професионалната ми кариера.“, категорична е тя. На този фон Международната федерация по бокс (World Boxing) вече въведе задължителни еднократни генетични тестове за определяне на пола и в мъжките, и в женските категории. Новото правило ще бъде приложено за първи път на Световното първенство в Ливърпул, което започва на 4 септември и завършва десет дни по-късно.