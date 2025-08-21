Войната в Украйна:

Русия донесе смърт в най-западната част на Украйна, Зеленски отчете "луд антирекорд" (ВИДЕО, СНИМКИ)

21 август 2025, 11:22 часа 370 прочитания 0 коментара
"Тази нощ руската армия постави един от своите луди антирекорди. Те удариха граждански инфраструктурни предприятия, жилищни сгради, наши хора". Така украинският президент Володимир Зеленски коментира масираната атака с 574 дрона и 40 ракети, която Русия предприе срещу Украйна и с която порази райони, намиращи се далеч от фронтовата линия. Няколко крилати ракети бяха изстреляни срещу американско предприятие в Закарпатието - обикновено гражданско предприятие, работещо с американски инвестиции, където се произвеждат например кафемашини.

"И това също стана мишена за руснаците. Много показателно. Сега все още гасят пожар в предприятието. Към момента е известно за 15 пострадали. Всички те са получили необходимата помощ", написа украинският лидер в социалните мрежи.

В град Мукачево в западната Закарпатска област властите призоваха жителите да затворят плътно прозорците си и да не излизат навън поради пожар в едно от предприятията след руска атака. Най-малко 15 души са ранени вследствие на нападението, съобщава градската администрация.

Атака срещу Лвов взе жертва

Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна потвърди, че в резултат на атака срещу западния град Лвов - административен център на едноименната област - един човек е загинал, а други двама са ранени.

Ударите са регистрирани в няколко района на града - на няколко места едновременно. Повредени са частни домове, нежилищни сгради и превозни средства. Избухнали са пожари.

"Вълната от взрива е повредила десетки къщи - прозорци и покриви. Всички служби работят на място", написа кметът на града Андрий Садовий.

Град Мукачево е много близо до границите със Словакия и Унгария, а Лвов - до границата с Полша.

Спасители работят в много други региони – от Запорожка до Волинска област. "А руснаците извършиха този удар, сякаш нищо не се е променило. Сякаш нямаше усилия от страна на света да спре тази война. Необходима е реакция на това. Все още няма нито един сигнал от Москва, че те наистина ще проведат сериозни преговори и ще сложат край на тази война. Необходим е натиск. Тежки санкции, високи мита. Благодаря на всички, които помагат!", написа Володимир Зеленски.

Свалени ракети и дронове

Тази нощ руснаците са изстреляли 574 дрона клас "Шахед" и дронове "примамки", 4 свръхзвукови ракети "Кинжал", 2 балистични ракети "Искандер-М"/КN-23, 19 крилати ракети Х-101, 14 ракети с морско базиране "Калибър" и 1 неидентифицирана ракета от Крим (може би това е "Циркон").

Свалени са 546 дрона, 1 от ракетите "Кинжал", 18 крилати ракети Х-101 и 12 ракети "Калибър". На 11 места има попадения от руските дронове и ракети, а на още 3 - паднали отломки, съобщават украинските ВВС, без да уточняват кои са местата и какво е поразено.

Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
