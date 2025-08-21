Русия донесе смърт в най-западната част на Украйна, Зеленски отчете "луд антирекорд" (ВИДЕО, СНИМКИ)

"Тази нощ руската армия постави един от своите луди антирекорди. Те удариха граждански инфраструктурни предприятия, жилищни сгради, наши хора". Така украинският президент Володимир Зеленски коментира масираната атака с 574 дрона и 40 ракети, която Русия предприе срещу Украйна и с която порази райони, намиращи се далеч от фронтовата линия. Няколко крилати ракети бяха изстреляни срещу американско предприятие в Закарпатието - обикновено гражданско предприятие, работещо с американски инвестиции, където се произвеждат например кафемашини.

"И това също стана мишена за руснаците. Много показателно. Сега все още гасят пожар в предприятието. Към момента е известно за 15 пострадали. Всички те са получили необходимата помощ", написа украинският лидер в социалните мрежи.

В град Мукачево в западната Закарпатска област властите призоваха жителите да затворят плътно прозорците си и да не излизат навън поради пожар в едно от предприятията след руска атака. Най-малко 15 души са ранени вследствие на нападението, съобщава градската администрация.

Атака срещу Лвов взе жертва

Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна потвърди, че в резултат на атака срещу западния град Лвов - административен център на едноименната област - един човек е загинал, а други двама са ранени.

Ударите са регистрирани в няколко района на града - на няколко места едновременно. Повредени са частни домове, нежилищни сгради и превозни средства. Избухнали са пожари.

"Вълната от взрива е повредила десетки къщи - прозорци и покриви. Всички служби работят на място", написа кметът на града Андрий Садовий.

Град Мукачево е много близо до границите със Словакия и Унгария, а Лвов - до границата с Полша.

Спасители работят в много други региони – от Запорожка до Волинска област. "А руснаците извършиха този удар, сякаш нищо не се е променило. Сякаш нямаше усилия от страна на света да спре тази война. Необходима е реакция на това. Все още няма нито един сигнал от Москва, че те наистина ще проведат сериозни преговори и ще сложат край на тази война. Необходим е натиск. Тежки санкции, високи мита. Благодаря на всички, които помагат!", написа Володимир Зеленски.

Свалени ракети и дронове

Тази нощ руснаците са изстреляли 574 дрона клас "Шахед" и дронове "примамки", 4 свръхзвукови ракети "Кинжал", 2 балистични ракети "Искандер-М"/КN-23, 19 крилати ракети Х-101, 14 ракети с морско базиране "Калибър" и 1 неидентифицирана ракета от Крим (може би това е "Циркон").

Свалени са 546 дрона, 1 от ракетите "Кинжал", 18 крилати ракети Х-101 и 12 ракети "Калибър". На 11 места има попадения от руските дронове и ракети, а на още 3 - паднали отломки, съобщават украинските ВВС, без да уточняват кои са местата и какво е поразено.

