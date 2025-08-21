Започна да потъва като "Титаник": Товарен кораб си отива край Крит (СНИМКА)

Войната в Украйна:

Товарният кораб „MN Kostas“ потъва досущ като "Титаник" в райна на остров Крит. Корабът, плаващ под флага на Сиера Леоне, е претърпял вертикално потъване на десния борд, като носът му е стърчал от водата, и е заседнал на риф в морската зона Кириамади, край Сития, съобщи гръцкото издание Protho Tema. В периода след потъването - фирмата изпълнител е извършила изпомпване на всички горивни и смазочни материали, разтоварване на товара - гипс, както и запечатване на вентилационните и разпределителните точки на кораба, използвайки спасителни влекачи, плаващи кранове и друг товарен кораб.

По време на изпълнението на работите около кораба е поставена плаваща бариера и допълнително оборудване против замърсяване е незабавно поставено в готовност в морската зона на засядането и в пристанището на Сития, като не е наблюдавано замърсяване на морската среда.

Пристанищната администрация на Сития, която провежда предварителното разследване, свика консултативен комитет по член 9, параграф 7 от Закона за Регулиране на въпросите, свързани с спасяването на кораби от потънали кораби и други разпоредби, който характеризира „MN Kostas“ като корабокрушение и реши да го отстрани под отговорността на компанията за управление на кораба, тъй като поради местоположението и състоянието си той представлява опасност за корабоплаването.

Компанията е била информирана за това.

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
