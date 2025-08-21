Войната в Украйна:

Душан Керкез сменя системата на игра в ЦСКА - "червените" излизат в любопитна конфигурация

Българският футболен гранд ЦСКА ще излезе с променена схема на игра в предстоящия си двубой срещу ЦСКА 1948. Наставникът Душан Керкез ще премине от познатото 4-2-3-1 към нова система 3-5-2, съобщава "Тема Спорт". Основната причина за промяната е фактът, че Керкез почти на разполага с флангови футболисти. С новата схема той ще може да заложи на халфбекове, както и да играе с двама централни нападатели в лицето на Йоанис Питас и Сантяго Годой.

В момента ЦСКА разполага с Иван Тасев като опция за крило. Кевин Додай не тренира пълноценно заради контузия на глезена, а Джейсън Локило бе пратен във втория отбор, като се очаква и той да бъде отстранен от клуба, както се случи със Зюмюр Бютучи. В схемата 3-5-2 се очаква Керкез да заложи на Пастор и Санянг като халфбекове. Интересно ще бъде и как Питас и Годой ще си взаимодействат в нападение, особено като се вземе предвид, че Сантяго ще направи дебюта си за "червените".

Душан Керкез ще иска да включи и още двама дебютанти в състава си - Теодор Иванов и Бруно Жордао. Българският защитник все още е в очакване на дебюта си след трансфера от ЦСКА 1948. Предполага се, че той ще си партнира в центъра на отбраната с Лумбард Делова и Адриан Лапеня, към които има интерес от чуждестранни клубове. С промените Душан Керкез се надява да повлияе на резултатите на отбора, след като ЦСКА все още няма победа през новия сезон.

