Премиера на "raw confessional poetry" на Галина Борисова със специалното участие на група КАКЕ

Премиерата на представлението "raw confessional poetry" (Сурова изповедна поезия) е на 2 и 3 септември, от 19:30 часа, в зала 1 на Регионален център за съвременни изкуства "Топлоцентрала". Хибридното представление-концерт е създадено и реализирано от Галина Борисова със специалното участие на музикантите от група КАКЕ – Андрю Андерсон, Мартиан Табаков и Мартин Пенев, както и артистите Галина Борисова (идея, драматургия, хореография), Елена Иванова и Невена Калудова.

Фотограф: Теодора Симова

Повече за представлението

Представлението обединява поетичен пънк, концептуален брутализъм и естетически натурализъм, изследвайки теми като недоволството към заобикалящата среда, но без лозунги и манифести, предлагайки безобидни протестни послания. Във време, в което всички съвременни дискусии се съотнасят с политиките и идентичността, с феномена на пост-истината и възхода на популизма, екипът на "raw confessional poetry" се дистанцира от тези натрапчиви тенденции. Във време, когато всичко шеметно се променя, артистите се занимават със собствените си центробежни сили и външните им отпечатъци. Шестимата артисти на сцената извършват спонтанни структурирани действия, без постоянна мисъл, без наратив, без имитации. Те не играят роли, те са себе си!

"Интересуваме се от достойнствата на сигурността, дотеоретичното доверие, синдрома на подозрението, раните на модернизма, нихилизма на постмодернизма, концептуалните внушения и др. Занимаваме се с реализма, понеже той е действителен, с натурализма, защото той е естествен и с брутализма, защото той е монументален.", казва Галина Борисова.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Министерството на културата и в партньорство с галерия Етюд.