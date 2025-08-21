Пращаш мъжа си да се бие в Украйна и си живееш като царица: Изповед на рускиня (ВИДЕО)

"Накратко - той отива на СВО (бел. ред. - специална военна операция, гнусното име на подпалената от Владимир Путин пълномащабна война в Украйна, налагано от режима му). Регистрирам детето на негово име. Щастлива двойка сме. Получавам еднократно плащане от 5 000 000 рубли (110 500 лв.). Получавам и плащания всеки месец. Колко – около 200 000 – 300 000 рубли. Освен това – преференции за детска градина, за училище. Месечна заплата в качеството ми на жена на военнослужещ – заживяхме като царе". Това са думи на 27-годишна жителка на руския град Тюмен – и те добре отразяват една от основните причини защо 3,5 години войната в Украйна тече без да има истинска надежда скоро да спре.

Рускинята открито се радва, че докато мъжът ѝ воюва и рискува живота си в Украйна, тя и децата ѝ щели да ходят на море с парите, които той носи. Даже имала пари да даде и на друга "девойка" да отиде на почивка. И се смее, че мъжът ѝ ще го убият в Украйна – но не знаела дали щяла да си купи и къща с парите, които идват при нея заради него и участието му във войната - Още: Не си затварят устата: Жените на считани за икони убити руски войници са издирвани от Русия

A 27-year-old blogger from Tyumen doesn’t even hide what kind of “payoff” she’ll get from her “liberator.” These include payments, benefits, and other perks once her husband dies in the war in Ukraine.



This is the true essence of the so-called “special military operation”: not… pic.twitter.com/bacpAU1q4z — WarTranslated (@wartranslated) August 20, 2025

На гробищата в Русия – настроението

Междувременно кадри от гробищата в Русия също постоянно излизат в социалните мрежи. И въпроси – защо му било на Путин да влиза в тази война? Ругатни – колко (млади) мъже загубили живота си, уж за да не дойдели украинците "в задния ни двор", което обаче не се възприема безпрекословно. Оплаквания – че руските войници сами си купували екипировката. И още ругатни – защо умирали руснаци, ами не ходят на фронта "имигранти" - узбеки, киргизстанци, които само се дрогирали. Аргументът, че имигрантите работят по строежите в Русия също не се приема еднозначно.

The Russians probably wanted to film a touching video at the cemetery. But, as always, something didn’t quite go according to plan. pic.twitter.com/t2UaIFAMU6 — WarTranslated (@wartranslated) August 20, 2025

