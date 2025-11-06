50 дни да се разберете за бюджета: Белгийският премиер към коалицията

Белгийският премиер Барт Де Вевер даде на затъналата в задънена улица управляваща коалиция повече време да се споразумее за бюджет за съкращаване на разходите, след опасения, че правителството може да се разпадне след месеци на застой, предаде АФП, цитирана от БГНЕС.

Прямолинейният фламандски консерватор заяви пред депутатите, че поставя нов 50-дневен краен срок за постигане на споразумение, като настоя, че той няма да бъде удължен.

