България скърби за Пената! Какво ни казват Левски, ЦСКА и Лудогорец | Точно попадение (ВИДЕО)

България скърби за Димитър Пенев! Най-великият футболен треньор напусна земния си път на 3 януари 2026 година на 80-годишна възраст. Хиляди посетиха поклонението пред Пената на Националния стадион "Васил Левски", а сред тях бяха и едни от най-знаковите лица в българския футбол начело с Христо Стоичков, Наско Сираков, Емил Костадинов, Йордан Лечков, Димитър Бербатов, Мартин Петров и други. Именно това бе и водещата тема в първия епизод на "Точно попадение" за 2026 година.

"Точно попадение" се завърна с първи епизод за 2026

Actualno.com предава на живо поклонението пред Димитър Пенев, а веднага след това спортният екип на медията влезе в Студио Actualno за спортното си предаване. В него се дискутира и това какви сигнали дават Левски, ЦСКА и Лудогорец непосредствено преди началото на зимния подготвителен период - кои са пасивните и кои са активните на трансферния пазар, и как водещите грандове ще успеят да влязат във втория дял от сезона.

Освен за български футбол, обърнахме внимание на световния футбол. А там един бивш футболист на Лудогорец се превръща в истинска сензация - Игор Тиаго, който е втори по голове във Висшата лига с 14 попадения - на пет зад лидера Ерлинг Холанд. И нищо чудно игралият преди няколко сезона във Втора лига на България да се превърне в национал на Бразилия за Световното първенство през 2026 година, особено ако продължи да вкарва за Брентфорд във Висшата лига.

В предаването се проведе и традиционната игра "Кой съм аз", като този път спортните журналисти трябваше да отгатват треньори на база клубовете, които са водили. Буквално в ефир стана ясна и изненадващата новина за раздялата с Рубен Аморим. Уви, той не бе сред треньорите, които трябваше да бъдат отгатнати. Кой се справи най-добре в играта "Кой съм аз" и какви футболни мачове бяха прогнозирани с точни резултати - гледайте в епизода в YouTube:

