Стефан Янев: Срещите за Украйна са важни, но мирът минава през реални договори

Срещата на т.нар. „Коалиция на желаещите“ в Париж е стъпка, която заслужава внимание, но е твърде рано да се каже дали тя реално приближава края на войната в Украйна. Това заяви бившият служебен премиер и военен министър Стефан Янев. По думите му участието на представители на екипа на Доналд Тръмп дава възможност разговорите да се придвижат от сферата на декларациите към реалната политика, но крайният резултат зависи от това дали идеите ще бъдат приети от всички страни, включително Русия.

„Досега сме били свидетели на много подобни срещи. Докато не се стигне до масата на преговорите и до договор, който е приет от всички страни, включително Русия, няма смисъл да говорим за реален мир“, подчерта Янев.

Той предупреди, че паралелно с дипломатическите усилия в Европа продължава разговорът за ускорена милитаризация - както чрез нов индустриален капацитет, така и чрез въоръжаване, което според някои европейски лидери се представя като неизбежно.

По отношение на заявения интерес на Турция за участие в гарантирането на сигурността в Черно море, Янев беше категоричен, че това е напълно логично. „Турция е черноморска държава. Както тя, така и България имат пряк интерес от сигурността в региона. Въпросът не е кой и колко ще участва, а какво ще излезе като резултат от тези разговори“, каза той.

Венецуела, Мадуро и геополитиката на силата

В разговора беше засегната и темата за Венецуела и действията на САЩ спрямо режима на Николас Мадуро. Според Янев става дума за класически пример на „политика на силата“. „Не е само въпросът за нефта, а за контрола върху пътя на нефта и за това той да не отива към Китай. Това е част от по-широк геополитически сблъсък между САЩ и Китай“, обясни той. Янев допълни, че освен нефта, стратегическо значение имат и други ресурси като среброто, което е ключово за новите технологии, батериите, чиповете и изкуствения интелект.

По думите му светът ще следи внимателно планираната среща между САЩ и Китай през 2026 г., която може да даде отговори на редица глобални въпроси. „Не очаквам горещ конфликт. Цената би била твърде висока и за двете страни. Очаквам пазарлък и търсене на баланс“, каза Янев.

Вътрешнополитическият разговор също беше във фокус. Стефан Янев потвърди, че партия „Български възход“ ще участва в предстоящите избори, като не изключи и да са в коалиция. По темата за отношенията му с президента Румен Радев, който го назначи за служебен премиер, Янев заяви, че поддържат контакт, когато е необходимо, но отхвърли възможността да участва в създаването или управлението на чужда политическа партия.

