Украински дронове удариха петролен склад в Белгородска област (ВИДЕО)

Поредна нощ на размяна на удари между Москва и Киев. Украински дронове поразиха нефтен склад в Белгородска област на Русия.
An oil depot in Russia’s Belgorod region is burning spectacularly after being hit by Ukrainian drones— NEXTA (@nexta_tv) January 6, 2026
Russia’s “de-oilification” is going extremely well. pic.twitter.com/yA9DDTIrab
След нападението е избухнал пожар в съоръжението, съобщават канали в социалните мрежи, като разпространяват и кадри от мястото.
