Лайфстайл:

Украински дронове удариха петролен склад в Белгородска област (ВИДЕО)

07 януари 2026, 01:37 часа 250 прочитания 0 коментара
Украински дронове удариха петролен склад в Белгородска област (ВИДЕО)

Поредна нощ на размяна на удари между Москва и Киев. Украински дронове поразиха нефтен склад в Белгородска област на Русия.

След нападението е избухнал пожар в съоръжението, съобщават канали в социалните мрежи, като разпространяват и кадри от мястото.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
война Украйна украински дрон украински дронове
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес