Белият дом: Обсъждаме как да придобием Гренландия, армията "винаги е вариант"

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и екипът му обсъждат евентуални възможности за придобиване на Гренландия, а използването на американската армия за постигане на тази цел "винаги е вариант", предаде Ройтерс, като се позова на изявление днес на Белия дом.

"Президентът Тръмп ясно заяви, че придобиването на Гренландия е приоритет за националната сигурност на Съединените щати и е от жизненоважно значение за възпиране на нашите противници в Арктическия регион. Президентът и неговият екип обсъждат редица възможности за постигане на тази важна външнополитическа цел и, разбира се, използването на американската армия винаги е вариант, с който върховният главнокомандващ разполага", каза в изявление Белият дом в отговор на въпроси на Ройтерс.

"Имаме нужда от Гренландия"

Припомняме, че в понеделник Доналд Тръмп отново каза, че САЩ "имат нужда от Гренландия". "Имаме нужда от Гренландия от гледна точка на националната сигурност и Дания няма да може да се погрижи за нея", заяви обаче няколко часа по-късно Тръмп пред репортери на борда на своя самолет "Еър Форс 1". Президентът на САЩ многократно изрази желание да сложи ръка върху датската самоуправляваща се територия за нуждите на американската отбрана, отбелязва АФП.

Предупрежденията на Дания

По-рано вчера, в интервю за списание "Атлантик", той каза, че Съединените щати безусловно се нуждаят от Гренландия. Същевременно датският министър-председател Мете Фредериксен призова Съединените щати "да спрат със заплахите си" във връзка с острова, който е автономна територия на страната ѝ в Арктика. „Искам да е ясно, че ако Съединените щати изберат да нападнат военнополитически друга страна от НАТО, тогава всичко ще приключи. Включително нашето НАТО и следователно сигурността, която е осигурявана от края на Втората световна война“. За това предупреди датският премиер Мете Фредериксен в интервю за TV 2 в понеделник. Тя призова Тръмп да спре подобни заплахи.

Словесната полемика около най-големия остров на Земята се засили, след като американски военни отвлякоха и отведоха в Ню Йорк венецуелския президент Николас Мадуро, за да бъде съден по редица обвинения, включително в "наркотероризъм".

