Ювентус громи, Рома и Комо не сгрешиха (Резултати от Серия А)

Ювентус разгроми с 3:0 като гост Сасуоло на „Мапей Стейдиъм“ в двубой от 19-ия кръг на Серия А. Тарик Мухаремович си отбеляза автогол в 16-ата минута, с което "бианконерите" излязоха напред в резултата. През втората част в рамките на 120 секунди Мирети удвои преднината на тима си, а след него Джонатан Дейвид уби тотално интригата. Така "Старата госпожа" си върна четвъртото място с 36 точки, докато „неровердите“ са 11-и с 23.

Победи за Юве, Рома и Комо

По-рано през деня Рома надви Лече с 2:0. Евън Фъргюсън се възползва от пас на Пауло Дибала в 14-ата минута. Малко по-късно още едно попадение на "вълците" не бе признато, но в 71-вата минута нямаше какво да спре Артьом Довбик да удвои аванса. Така римляните събраха 36 точки на петата позиция.

Vinciamo noi! 💛❤️



Battiamo il Lecce al Via del Mare grazie ai gol di Ferguson e Dovbyk ⚽️⚽️#LecceRoma pic.twitter.com/8n6eXUSdnd — AS Roma (@OfficialASRoma) January 6, 2026

Комо пък надигра Пиза с 3:0 като гост. С успеха отборът на Сеск Фабрегас се изкачи на трето място в класирането с 33 точки на шестото място. Най-напред Максимо Пероне откри резултата в 68-а минута, а гръцкият нападател Анастасиос Дувикас добави два гола в 76-ата минута и в добавеното време от дузпа. Пиза имаше отлична възможност да се върне в мача, но М'Бала Нзола пропусна дузпа пет минути преди края при резултат 0:2.

Мачове от 19-ия кръг на Серия А:

Пиза - Комо - 0:3

Лече - Рома 0:2

Сасуоло - Ювентус 0:3

