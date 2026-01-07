Протестите в Иран се разрастват, въстават и считани за лоялни към властта региони (ВИДЕО)

Протести избухнаха най-малко в 17 от общо 31-те провинции на Иран. Това са най-големите демонстрации срещу режима на аятоласите от 2022 г. насам, установява проучване на BBC Verify и BBC Persian. Анализът на Би Би Си за протестите включва само тези, за които има проверени видеозаписи – истинският брой почти сигурно е много по-висок. Има съобщения за протести в още 11 провинции.

You are witnessing a revolution live.

This is Iran.

The people reject the Islamic regime.

In the streets, they are shouting their Iranian identity for the world to hear. pic.twitter.com/kpT4EFGqer — Hamidreza (@justchangingun) January 6, 2026

Вълната от протести се разпространи бързо в Иран от 28 декември, когато гняв първоначално избухна в столицата Техеран след рязко обезценяване на валутата на страната спрямо долара и други основни чуждестранни валути. Проверени кадри от последните 10 дни показват доказателства за антиправителствени демонстрации и събирания в повече от 50 града в цялата страна, включително в няколко региона, които преди това са били възприемани като силно лоялни към държавата.

Още: Арести и смърт: Иранският режим опитва да засили агресията срещу протестиращите, но заплахата на Тръмп е пречка (ВИДЕО)

Повече от 100 видеоклипа, които са потвърдено геолокализирани и проверени за дата на публикуване, рисуват картина на мащаба на вълненията, като хора излизат по улиците в много големи градове в Иран и представляват най-голямото предизвикателство за държавата след протестите „Жени, живот и свобода“ през 2022 г. Кадри показват протести и в Кум в централен Иран, в Машхад в североизточен Иран, като и двата града традиционно са били дом на население, изключително лоялно към Ислямската република. Нещо повече появиха се кадри от Абаданан, според които представители на местната полиция се присъединяват към протестиращите. Някои източници дори твърдят, че градът вече е загубен за режима.

Iran’s unrest is escalating into a serious national crisis for Khamenei’s regime. In Abadan, security forces reportedly refused to disperse protesters and instead joined them. The Times reports that Supreme Leader Ali Khamenei is preparing a contingency plan to flee with his… pic.twitter.com/fairSeTCN0 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 6, 2026

Проф. Сина Азоди, директор на Програмата за изследвания на Близкия изток в университета „Джордж Вашингтон“, заявява, че вълненията в тези градове са „много показателни“ и представляват доказателство, че „базата на подкрепа на правителството също страда от икономическите трудности“. Властите традиционно използват насилие, за да потушат вълненията. По време на протестите през 2022 г., предизвикани от смъртта в ареста на Махса Амини – млада жена, задържана в Техеран за носене на „неподходящ хиджаб“, бяха убити повече от 550 души от силите за сигурност, сочат данни на групи за защита на правата на човека.

Още: Наркотрафик, петродоларите на Мадуро и връзката с Иран: Обяснява Мохамед Халаф (ВИДЕО)

Въпреки че последната реакция на полицията и силите за сигурност първоначално изглеждаше по-сдържана, проверени кадри показват, че служителите на реда засилват употребата на сила от събота насам. Тази промяна в подхода съвпадна с първата публична реакция на върховния лидер аятолах Али Хаменей на протестите в този ден, в която той заяви, че „бунтовниците трябва да бъдат поставени на мястото им“.

След забележките на върховния лидер, ръководителят на съдебната система на Иран, Голамхосеин Мохсени Еджей, заяви, че властите „ще се вслушат в протестиращите и критиците, които легитимно и основателно имат опасения за препитанието си и социалното и икономическото си благополучие“. Но той добави, че те „ще се справят твърдо с онези, които се опитват да се възползват от ситуацията, да подбуждат към безредици и да подкопават сигурността на страната и народа“. Могъщият Корпус на стражите на ислямската революция (IRGC) също отправи предупреждения към протестиращите в провинция Лорестан, че вече няма да толерират улични събирания.

Още: Тръмп надгради заплахата си срещу Иран заради окървавените протести (ВИДЕО)

Би Би Си Персия досега е потвърдила самоличността на най-малко 11 души, за които се съобщава, че са загинали от 28 декември насам, използвайки комбинация от проверени видеоклипове с погребения и интервюта с членове на семейството и приятели. Чуждестранната правозащитна организация HRANA пък съобщава, че най-малко 35 души досега са били убити при безредиците, сред които и двама, свързани със силите за сигурност.

Още: В Иран става все по-зле: Режимът на аятолаха атакува и болници, за да арестува протестиращи (ВИДЕО)