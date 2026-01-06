Много силен Везенков не стигна на Олимпиакос за победа срещу Фенербахче в Евролигата

Баскетболната звезда на България Александър Везенков и неговият Олимпиакос отстъпиха пред настоящия шампион Фенербахче с 80:88 (22:18, 18:18, 22:26, 18:26) при визитата си в Турция в двубой от 20-ия кръг на баскетболната Евролига за мъже. С поражението грандът от Пирея прекъсна серията си от три поредни победи и продължава с актив 11-8, докато истанбулският колос постигна четвърти пореден и общо 13-и успех.

Фенербахче победи Олимпиакос

Александър Везенков отново беше най-резултатен за гръцкия си клуб, като завърши с 24 точки, 6 борби, 1 асистенция и 1 открадната топка за 32 минути на терена. Гостите водеха с 40:36 на почивката, а след 30 минути игра резултатът бе равен - 62:62. След по-силна последна част обаче Фенербахче надделя в двубоя.

Çok önemli bir galibiyet daha! 💪



Tebrikler Fenerbahçe Beko! 👏



Maç Sonucu | Fenerbahçe Beko 🆚 Olympiacos: 88-80



Skor dağılımımız: Horton-Tucker 17, Baldwin 17, Boston Jr. 14, Melli 11, Hall 10, Biberovic 8, Colson 5, Silva 4, Birch 2. #YellowLegacy pic.twitter.com/wzbPuwFV4u — Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) January 6, 2026

Донта Хол отбеляха 16 точки и 11 борби, а Тайлър Дорси и Еван Фурние вкараха по 15 точки за Олимпиакос. За домакините Уейд Болдуин завърши със 17 точки, 6 борби и 11 асистенции. В следващия си мач от Евролигата Олимпиакос ще приеме Байерн Мюнхен на 9 януари, а два дни по-късно ще гостува на Кардица в поредния кръг на гръцкото баскетболно първенство.

Както е известно, наскоро Везенков получи поредно признание за отличното си представяне по европейските терени. Крилото на Олимпиакос намери място в Идеалната петица на Евролигата за 2025 година, информираха от Българската федерация по баскетбол. 206-сантиметровият Везенков е с най-висок коефициент на полезно действие, който се изчислява средно на мач - по 23.0 на среща.