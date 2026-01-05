Любопитно:

Наркотрафик, петродоларите на Мадуро и връзката с Иран: Обяснява Мохамед Халаф (ВИДЕО)

05 януари 2026, 19:30 часа 570 прочитания 0 коментара

Президентът Тръмп се опитва да наложи доктрината “Монро”, която счита, че регионът от Карибския басейн, държавите в Латинска Америка, са “задният двор” на САЩ. Оттам идва идеята Вашингтон да го разчисти, за да организира тези държави. Това заяви в предаването “Студио Actualno” журналистът Мохамед Халаф, коментирайки началото на Новата година със залавянето на венецуелския лидер Николас Мадуро и протестите в Иран.

Връзката Иран-Венецуела

Тръмп започна операция по унищожаване на Хамас, оттам - Хизбулла и свалянето на Башар Асад. Тази операция продължава с отвличането на Николас Мадуро, посочи Халаф. По думите му в момента Иран е гол и уязвим, а протестите тръгват отвътре. Те разкриват, че Иран е една картонена държава, не е това, което представя пред света. Иран не е обединен, посочи анализаторът.

Според Мохамед Халаф носталгията в страната е по шаха и монархията, по 70-те години. Халаф каза, че няколко неща е направил Иран, заедно с Венецуела - братя по избягване на санкциите и контрабанда на гориво, която осигурява милиарди долари за преодоляване на американските санкции. Халаф припомни операцията на ЦРУ “Касандра” срещу наркотрафика. След тази операция стана ясно, че Венецуела се е превърнала в стратегически коридор, който свързва заводите на кокаина и Западна Африка, а оттам - в Бейрут, като тази система е била използвана от ислямската държава.

Халаф каза, че е имало въздушен мост между Каракас и Техеран за пренасянето на огромни количества злато. Според журналиста Венецуела е превърната в център на черните операции, далеч от очите на международните органи, като са изградени центрове на влияние и платформи за подслушване на целия свят.

Халаф счита, че президентът Тръмп не иска да прави демокрация във Венецуела и оцени протестите в Иран като напълно автентични предвид икономическата и социалната ситуация там.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Целия разговор с водещ Мирослав Димитров гледайте във видеото.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Румен Скрински
Румен Скрински Отговорен редактор
Доналд Тръмп Интервю Венецуела Иран Мохамед Халаф Студио Actualno
Още от Америка
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес