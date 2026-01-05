Наркотрафик, петродоларите на Мадуро и връзката с Иран: Обяснява Мохамед Халаф (ВИДЕО)

Президентът Тръмп се опитва да наложи доктрината “Монро”, която счита, че регионът от Карибския басейн, държавите в Латинска Америка, са “задният двор” на САЩ. Оттам идва идеята Вашингтон да го разчисти, за да организира тези държави. Това заяви в предаването “Студио Actualno” журналистът Мохамед Халаф, коментирайки началото на Новата година със залавянето на венецуелския лидер Николас Мадуро и протестите в Иран.

Връзката Иран-Венецуела

Тръмп започна операция по унищожаване на Хамас, оттам - Хизбулла и свалянето на Башар Асад. Тази операция продължава с отвличането на Николас Мадуро, посочи Халаф. По думите му в момента Иран е гол и уязвим, а протестите тръгват отвътре. Те разкриват, че Иран е една картонена държава, не е това, което представя пред света. Иран не е обединен, посочи анализаторът.

Според Мохамед Халаф носталгията в страната е по шаха и монархията, по 70-те години. Халаф каза, че няколко неща е направил Иран, заедно с Венецуела - братя по избягване на санкциите и контрабанда на гориво, която осигурява милиарди долари за преодоляване на американските санкции. Халаф припомни операцията на ЦРУ “Касандра” срещу наркотрафика. След тази операция стана ясно, че Венецуела се е превърнала в стратегически коридор, който свързва заводите на кокаина и Западна Африка, а оттам - в Бейрут, като тази система е била използвана от ислямската държава.

Халаф каза, че е имало въздушен мост между Каракас и Техеран за пренасянето на огромни количества злато. Според журналиста Венецуела е превърната в център на черните операции, далеч от очите на международните органи, като са изградени центрове на влияние и платформи за подслушване на целия свят.

Халаф счита, че президентът Тръмп не иска да прави демокрация във Венецуела и оцени протестите в Иран като напълно автентични предвид икономическата и социалната ситуация там.

