Фенербахче си осигури финал за Суперкупата с Галатасарай, дебютант блесна срещу бившия си тим (ВИДЕО)

Фенербахче и Галатасарай ще определят носителя на Суперкупата на Турция. "Жълтите канарчета" постигнаха успех с 2:0 над Самсунспор. Керем Актюркоолу откри резултата рано-рано, а Джон Дюран удвои преднината на своя тим. Малко по-късно Антоан Макумбу от Самсун получи червен картон. В 84-тата минута гол на Демир бе отменен заради засада. С две асистенции блесна дебютантът за "фенерите" Антони Мусаба, който доскоро носеше екипа именно на Самсун.

Фенербахче бие Самсун, Галатасарай мачка Трабзон

Ден по-рано "Джим Бом" разгроми Трабзонспор с 4:1 на "Калион Стейдиъм" в Газиантеп. Гол на Фелипе Аугусто от "черноморската буря" в 6-ата минута бе отменен заради засада. Червената лампичка светна за "жълто-чевените". В 38-ата минута Баръш Йълмаз изведе отбора си напред в 38-ата минута. В края на първата част Ерен Елмалъ също се разписа.

В началото на второто полувреме Трабзон намали изоставането си чрез Фелипе Аугусто. В 63-тата минута "лъвовете" отговориха. Юнус Акгюн реализира. Крайното 4:1 оформи Мауро Икарди в 81-вата минута на двубоя.

И ако на терена доминацията на Галатасарай бе осезаема, то на пресконференцията преди мача шоуто обраха треньорите Фатих Теке и Окан Бурук. Докато първият обясняваше колко е трудна професията им и как е отслабнал 10 килограма, наставникът на "Джим Бом" отвърна, че от своя страна е качил килограми. Теке не пропусна да се пошегува, казвайки: "С тези играчи като твоите няма как да не качиш килограми".

Okan Buruk hocaya Fatih Tekke ' den manalı cevap .



Fatih Tekke: "Sende bu kadar para, bu kadar oyuncu var, nasıl kilo almayacaksın. Sen kilo almayacaksın da ben mi alacağım.pic.twitter.com/9eZ46iLa6t — ASi (@asi_reis_) January 4, 2026