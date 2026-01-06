Любопитно:

Фенербахче си осигури финал за Суперкупата с Галатасарай, дебютант блесна срещу бившия си тим (ВИДЕО)

06 януари 2026, 22:46 часа 581 прочитания 0 коментара
Фенербахче си осигури финал за Суперкупата с Галатасарай, дебютант блесна срещу бившия си тим (ВИДЕО)

"При комшиите" е спортна рубрика на Actualno.com с автор Джем Юмеров, посветена на интересни истории, анализи и проблемни теми от областта на турския футбол.

Фенербахче и Галатасарай ще определят носителя на Суперкупата на Турция. "Жълтите канарчета" постигнаха успех с 2:0 над Самсунспор. Керем Актюркоолу откри резултата рано-рано, а Джон Дюран удвои преднината на своя тим. Малко по-късно Антоан Макумбу от Самсун получи червен картон. В 84-тата минута гол на Демир бе отменен заради засада. С две асистенции блесна дебютантът за "фенерите" Антони Мусаба, който доскоро носеше екипа именно на Самсун.

Фенербахче бие Самсун, Галатасарай мачка Трабзон

Ден по-рано "Джим Бом" разгроми Трабзонспор с 4:1 на "Калион Стейдиъм" в Газиантеп. Гол на Фелипе Аугусто от "черноморската буря" в 6-ата минута бе отменен заради засада. Червената лампичка светна за "жълто-чевените". В 38-ата минута Баръш Йълмаз изведе отбора си напред в 38-ата минута. В края на първата част Ерен Елмалъ също се разписа.

В началото на второто полувреме Трабзон намали изоставането си чрез Фелипе Аугусто. В 63-тата минута "лъвовете" отговориха. Юнус Акгюн реализира. Крайното 4:1 оформи Мауро Икарди в 81-вата минута на двубоя. 

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

И ако на терена доминацията на Галатасарай бе осезаема, то на пресконференцията преди мача шоуто обраха треньорите Фатих Теке и Окан Бурук. Докато първият обясняваше колко е трудна професията им и как е отслабнал 10 килограма, наставникът на "Джим Бом" отвърна, че от своя страна е качил килограми. Теке не пропусна да се пошегува, казвайки: "С тези играчи като твоите няма как да не качиш килограми".

Автор: Джем Юмеров

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Фенербахче Галатасарай Спортни рубрики Actualno.com При комшиите
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес