Страхотен гол в последната минута класира Алжир на 1/4-финал (ВИДЕО)

По-рано днес, на 6 януари, се изигра 1/8-финалния сблъсък от Купата на африканските нации между Алжир и Демократична Република Конго. Двубоят завърши при резултат 1:0 в полза на двукратния шампион Алжир, който постигна победата драматично с красив гол в 119-тата минута. Двата отбора се класираха сред най-добрите 16, след като завършиха съответно на първо място в група „E“ с 9 точки и на второ място в група „D“ с 6 точки.

Фамозен гол на Адил Булбина в 119-тата минута донесе победата на Алжир

Редовните 90 минути между Алжир и ДР Конго завършиха при резултат 0:0, което доведе до продължения. В първото от тях отново не падна гол, а до края на второто изглеждаше, че ще се стигне до дузпи. Но в 119-тата минута 22-годишният Адил Булбина проби отляво, влезе навътре и малко след границата на наказателното поле изпрати топовен изстрел във вратата на ДР Конго. Голът беше фамозен и изпрати Алжир в екстаз. „Пустинните лисици“ се класираха на 1/4-финал.

Алжир ще играе срещу Нигерия на 1/4-финала

Адил Булбина е играч на Ал Духаил. Той се присъедини към катарския клуб през лятото на 2025 г. от родния Параду за 3.3 милиона евро. От началото на сезона е изиграл 17 мача за клубния си отбор, в които е вкарал 8 гола и е дал 5 асистенции. За Алжир Адил Булбина играе от 2025 г. и вече е записал 6 срещи, в които се е разписал 4 пъти. На 1/4-финала Алжир ще се изправи срещу Нигерия, а срещата ще се проведе на 10 януари.

