06 януари 2026, 19:08 часа 502 прочитания 0 коментара
Тийнейджър в Русия "скъсал" картечницата на паметник на руски "герои" от Украйна, за да впечатли гадже (ВИДЕО)

Руски тийнейджър повреди паметник на участниците във войната срещу Украйна, за да впечатли момиче. В Братск, Иркутска област, 15-годишен тийнейджър е повредил паметник на участниците в така наречената специална военна операция. Инцидентът е станал на 23 декември в парк на булевард "Орлов", където наскоро е бил открит паметник, според Следствения комитет за Иркутска област.

Според разследващите, тийнейджърът, заедно с група приятели, се е приближил до паметника и е започнал да удря статуята на войника. След това е "атакувал" макет на картечница, който в крайна сметка е паднал. Инцидентът е заснет от камери за видеонаблюдение и е споделен в социалните мрежи. Всъщност когато човек гледа си задава въпрос - как е правен паметникът, та толкова лесно се чупи?

Руският следствен комитет съобщи, че тийнейджърът е идентифициран, но не е арестуван, защото е много млад да бъде съден по съответните текстове на руското законодателство. С него и родителите му е проведен разговор - и комитетът подчерта, че инцидентът не освобождава родителите от каквато и да е законова отговорност. Следственият комитет е образувал наказателно дело относно повредата на паметника по чл. 243.4 от руския Наказателен кодекс за унищожаване или повреждане на военни гробове и мемориални структури, посветени на загиналите, защитаващи Отечеството или неговите интереси. Правоохранителните органи в момента разследват обстоятелствата около инцидента.

Следственият комитет съобщи още, че тийнейджърът се е разкаял за действията си и е обещал да не повтаря подобни действия. Според източник на Regnum, мотивът за деянието е опит да впечатли момиче в компанията си.

На 4 януари кметът на Братск Александър Дубровин обяви в своя канал в Телеграм, че повреденият паметник е реставриран. Той добави, че скулпторът, създал паметника, е посетил града и е заменил откъснатото парче.

