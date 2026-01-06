Ман Сити пак го направи: взима национал на Англия под носа на Ливърпул, Реал Мадрид и Байерн Мюнхен

Манчестър Сити го направи отново! Според италианския журналист Фабрицио Романо, който е специалист в областта на трансферите, „гражданите“ искат да привлекат английския национал Марк Гехи от Кристъл Палас още през януари. Те вече са започнали преговорите и ако подпишат с централния защитник, ще изпреварят Ливърпул, Реал Мадрид и Байерн Мюнхен. „Червените“ проявиха интерес към Гехи още през август, „кралете“ се включиха след няколко месеца, а баварците искат да изчакат до лятото.

Манчестър Сити вече води преговори за трансфера на Марк Гехи

Според Фабрицио Романо, който се позовава на Сами Мокбел от „BBC“, Манчестър Сити вече води преговори за привличането на Марк Гехи, като първата крачка към трансфера е направена. Договора на английския национал с настоящия му клуб Кристъл Палас изтича през лятото и по всичко изглежда, че няма да бъде подновен. Гехи беше на косъм от това да се присъедини към Ливърпул през миналото лято, но трансферът пропадна в последния момент. Впоследствие ръководството на „орлите“ му обеща, че ще бъде продаден през зимата.

Още: "Представяте ли си да ти се обадят Карло Анчелоти и Александър Димитров? Да се чудиш на кого да вдигнеш..."

Марк Гехи е изиграл 31 мача от началото на сезона

В надпреварата за подписа на Гехи се включи и Реал Мадрид, но изглежда, че „кралете“ са в последни в списъка с потенциален нов клуб на защитника. Байерн Мюнхен също прояви интерес, но иска да изчака договора на англичанина с Кристъл Палас да изтече и да го привлече със свободен трансфер. Но ако Манчестър Сити привлече англичанина, отново ще надвие конкуренцията, след като вече изпревари няколко гранда за подписа на новата звезда на Висшата лига. От началото на сезона Марк Гехи записа 31 мача във всички турнири за „орлите“, като запази чиста мрежа 11 пъти.

Още: Кой е следващият треньор на Ман Юнайтед: колко време има Дарън Флетчър