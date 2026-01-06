Бабиш: Чешката програма за муниции за Украйна може да продължи, ако друг плаща

Чешкото правителство няма да използва повече бюджета си за финансиране на инициативата на Прага за доставка на муниции за Украйна, но програмата може да продължи, ако други държави я финансират, съобщи агенция ЧТК, цитирайки премиера Андрей Бабиш, предаде Ройтерс.

Правителството на Бабиш, което е на власт от декември, обсъжда съдбата на инициативата за боеприпаси, която обединява чуждестранни донорски държави с чешки военни и търговци, след като Бабиш критикува програмата за липса на прозрачност. "Нашите компании разполагат с ноу-хау. Разбира се, тя трябва да бъде прозрачна и без корупция", заяви Бабиш, цитиран от БТА.

