Спорт:

Бабиш: Чешката програма за муниции за Украйна може да продължи, ако друг плаща

06 януари 2026, 23:00 часа 356 прочитания 0 коментара
Бабиш: Чешката програма за муниции за Украйна може да продължи, ако друг плаща

Чешкото правителство няма да използва повече бюджета си за финансиране на инициативата на Прага за доставка на муниции за Украйна, но програмата може да продължи, ако други държави я финансират, съобщи агенция ЧТК, цитирайки премиера Андрей Бабиш, предаде Ройтерс.

Още: По никакъв начин няма да финансираме Украйна: Премиерът на Чехия

Правителството на Бабиш, което е на власт от декември, обсъжда съдбата на инициативата за боеприпаси, която обединява чуждестранни донорски държави с чешки военни и търговци, след като Бабиш критикува програмата за липса на прозрачност. "Нашите компании разполагат с ноу-хау. Разбира се, тя трябва да бъде прозрачна и без корупция", заяви Бабиш, цитиран от БТА.

Още: Десен популистки завой: Ще тръгне ли Чехия по пътя на Орбанова Унгария?

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Чехия Андрей Бабиш война Украйна
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес