Фейсбук революцията, която не се състоя: Пълен провал за протеста за "Евровизия" в София

Въпреки сериозната заявка и разпалените дискусии онлайн през изминалата седмица, обявеният за петък (14 август) протест пред сградата на Българската национална телевизия практически не се състоя. Вместо стотици недоволни столичани, в 18:00 часа на улица „Сан Стефано“ 29 се събраха единствено представители на медиите, които очакваха да отразят събитието.

Когато Фейсбук активността не стигне до улицата

Организаторите на събитието под надслов „Национален протест - искаме "Евровизия 2027" в София“ настояваха за преразглеждане на решението Бургас да бъде град-домакин. В позицията си те подчертаваха, че София е по-логичният избор заради международната свързаност, капацитета на залите и развитата транспортна мрежа.

В крайна сметка обаче, в петък вечер пред БНТ не се появиха не само протестиращи, но и самите организатори. Площадът остана пуст, а журналистите, дошли да отразят „народното недоволство“, бяха единствените присъстващи. Два дни по-късно, днес, 16 август, тишината по темата в София е оглушителна, а ентусиазмът за „граждански натиск“ изглежда напълно изпарен.

Аргументите на София, останали само в интернет

Припомняме, че в дните преди петък организаторите атакуваха избора на Бургас с редица въпроси:

Защо не се избира градът с най-голям инфраструктурен и организационен капацитет?

Имало ли е политическо влияние върху решението, предвид участието на държавата с десетки милиони евро?

Какви са конкретните оценки на двата града по критериите за сигурност, транспорт и бюджет?

„Домакинството на "Евровизия" не трябва да бъде политическа награда или регионален жест. То трябва да бъде решение кое място може да представи България най-добре пред света“, категорични бяха те в социалните мрежи.

Най-важният въпрос обаче всъщност е кой стоеше зад уж "организацията" на протеста - според сатиричната страница "Капутин" това е страницата "Скъпо дневниче" и оценката е, че е било шега.

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