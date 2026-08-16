Авария: ТЕЦ "Бобов дол" си взе принудителна почивка

ТЕЦ "Бобов дол" е спрял работа от 01:00 часа на 15 август. Заявената причина е техническа авария, потвърдиха за БТА от ръководството на въглищната централа.

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​Причината за спирането на мощностите е възникнал пробив в парогенератора, според обяснението на директора на централата инж. Чавдар Стойнев. По думите му, подобни повреди не са необичайни в производствения процес и в момента се работи по стандартната процедура за отстраняването им.

​Очаква се ремонтните дейности да приключат и проблемът да бъде напълно отстранен до понеделник т.е. 17 август, допълни Стойнев. Той увери, че ТЕЦ "Бобов дол" продължава да подава електроенергия за нуждите на националната електроенергийна система съобразно техническото състояние на съоръженията.

Интересен факт - за аварията няма нито една дума на официалния сайт на топлоелектрическата централа, поне към момента на публикуване на този материал. Нееднократно през годините тя е влизала на фокус на общественото влияние главно поради линията на собственост и името на Христо Ковачки.

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