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Нацистки символи и арестувани малолетни: ДАНС с акция след убийството на Георги Кузев

16 август 2026, 7:41 часа 948 прочитания 0 коментара
Снимка: МВР
Нацистки символи и арестувани малолетни: ДАНС с акция след убийството на Георги Кузев

16 души са задържани при акция на полицията и ДАНС в Пловдив. Според първоначалната информация става дума за група, свързана със задържаните за жестокото убийство на Георги Кузев в Пловдив. Разбито е свърталището на групата. Според първите информации част от задържаните са малолетни. На мястото има нацистки символи и фашистки знаци.

Акцията е част от обявената от органите на реда акция срещу неонацистки групи и фашистки организации. По-късно началникът на ОД на МВР - Пловдив старши комисар Васил Костадинов отхвърли предварителната информация, че лицата, чието задържане тече, са в пряка връзка с убийството на Младежки хълм. По думите му сред хората няма и непълнолетни. Акцията се провежда в частен клуб, който се свързва с националистическото движение "Кръв и чест".

Служители на полицията отвеждат посетители на клуба към Второ РУ за снемане на обяснения, предава БНТ. 

ОЩЕ: “Сбогом“, вместо “Честит рожден ден“: Погребаха Георги Кузев в деня, когато трябваше да стане на 38 години (ВИДЕО) 

На погребението на Георги, което стана факт на 14 август, пловдивският митрополит Николай разказа, че той е търсил сродна душа и се е доверил на хора, от които е очаквал близост. “Доверил се е, но вместо любов е намерил смъртта си“, каза митрополит Николай. Владиката определи случилото се като нещо, което трудно може да бъде осмислено, и постави въпроса за причините за подобна жестокост, за липсата на емпатия и уважение към човешкия живот. "Допуснали сме злото сред нас да се разпръсне дотолкова, че да се разпространи сред деца", заяви той. В края на словото си митрополит Николай се обърна към душата на Георги и каза, че вярва, че след смъртта си той ще получи любовта, която не е успял да намери приживе.

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В деня, в който Георги трябваше да празнува 38-ия си рожден ден, той беше погребан. Вместо поздрави за рождения му ден прозвучаха молитви и последното “Сбогом“. 37-годишният Георги Кузев почина след жесток побой на Младежкия хълм в Пловдив. По данни по случая той е бил пребит, измъчван и унижаван от група непълнолетни, представяли се за “ловци на педофили“. Петима младежи на възраст между 14 и 17 години бяха задържани. Други петима са установени като съпричастни към деянието, но не са задържани. Разследването продължава, като има вече информация, че тепърва следва да се изясняват немалко неща.

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Убийство Арести Неонацизъм нацизъм Георги Кузев
Мартин Стоянов
Мартин Стоянов Редактор
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