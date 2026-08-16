САЩ нападат Куба: Реториката на "всички възможни опции" (ВИДЕО)

След като на 28 февруари, 2026 година американският президент Доналд Тръмп последва примера на руския диктатор Владимир Путин и подпали война (с Иран), за която се оказа неподготвен, на дневен ред е въпросът: Ще направи ли Тръмп втора такава грешка? Става въпрос за Куба – но там ситуацията е много по-различна, отколкото тази с Иран.

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"Всички възможни опции"

Американският военен министър Пийт Хегсет пак говори по темата с Куба, като подчерта, че "всички опции са на масата, включително военните". Така било и в други случаи, по думите му – намек към случилото се във Венецуела в самото начало на 2026 година. А след това повече от намек – Хегсет директно заговори как за Куба е много добре да почне да обръща внимание както иска Доналд Тръмп, иначе: всички варианти са отворени. "Бих искал да видя повече сътрудничество от Куба, независимо дали те искат или не. Те заплашват САЩ от много време, придобиват оръжия, които имат обсег до САЩ и това е повод за загриженост", каза още Хегсет, с уточнение, че САЩ няма да търпи такова нещо:

Hegseth:



I would like to see more cooperation from Cuba, whether they want to or not.



They have been threatening the U.S. for a very long time.pic.twitter.com/33vylkSNo2 — Clash Report (@clashreport) August 14, 2026

Срещу Куба вече действт редица наложени от САЩ мерки. На 29 януари бяха въведени морска блокада, която ефективно спря доставките на горива за Куба, и извънредно положение, а то позволява налагане на санкции както срещу Иран и Русия. Съответно, 6 дни по-късно под американски санкции беше поставена GAESA, която държи 40% от кубинската икономика. На 20 май голямо жури в Маями повдигна обвинение на 94-годишния бивш президент Раул Кастро и петима офицери за свалянето на два самолета Cessna Skymaster на хуманитарната организация Brothers to the Rescue през февруари 1996 година. На 4 юни бяха замразени активите на кубинския президент Мигел Диас-Канел, на неговата съпруга Лис Куеста, на доведения му син Мануел Анидо и на Алехандро Кастро Еспин – син на Раул Кастро. А на 3 август за шести път тази година цяла Куба остана без ток - Още: Пълен мрак: Цяла Куба отново е без електричество

На този фон, CBS съобщи преди месец, че Пентагонът обсъждал опция за десант в Куба, който да бъде изпълнен от 101-ва въздушно-десантна дивизия. Само че Центърът за стратегически и международни изследвания (CSIS) ще трябват поне 100 000 американски войници за военна окупация на Куба, при това в този вариант половината сили за сигурност трябва да са кубинци.

Американски мащабен сухопътен десант през следващите месеци изглежда малко вероятен, обаче изненадваща операция срещу управниците на Куба с ограничен обхват остава съвсем реална възможност. И за Венецуела, където американската армия буквално за няколко часа спечели и "прибра" венецуелския диктатор Николас Мадуро, нямаше видимо натрупване на големи сухопътни сили преди операцията. Следователно отсъствието на американски десантен ешелон в Карибско море сам по себе си не изключва напълно ограничена военна операция, особено предвид факта, че Куба е близо до САЩ, заключва Frontline Monitor. Но мерките срещу висши кубински управници по-скоро подсказват готовност на САЩ да приложи сценария "Мадуро".

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