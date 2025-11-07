7 години затвор: Осъдиха британец - пишман руски шпионин

Съдът осъди на седем години затвор 66-годишен британец за опити за шпионаж в полза на Русия, които бяха осуетени от британски тайни агенти. Хауърд Филипс беше осъден тази година за установяване на контакт с чуждестранни разузнавателни служби и предлагане на помощта си между 2023 и 2024 г. Той се съгласил да помогне на двама предполагаеми руски агенти, “Саша“ и “Дима“, и им предоставил лична информация за тогавашния министър на отбраната Грант Шапс, включително адреса, телефонния номер и местонахождението на частния му самолет. “Саша“ и “Дима“ се оказаха британски разузнавачи, а Филипс беше арестуван през май 2024 г.

При произнасянето на присъдата съдията Боби Чима-Граб заяви, че Филипс е “интелигентен човек с изкривено усещане за собствената си значимост“, който се е държал “безразсъдно“ с цел лична финансова изгода.

Правил се на Джеймс Бонд

“Бяхте готов да предадете страната си за пари... Поехте сериозен риск и не ви пукаше за щетите, които причинихте“, заяви Чима-Граб, цитиран от АФП.

Снимка Getty Images

Бившата му съпруга Аманда Филипс каза по време на процеса, че Филипс “мечтаеше да бъде като Джеймс Бонд“ и беше “обсебен“ от филми за шпионаж.

Адвокатът му посочи, че в действията на подсъдимия, който беше описан в съда като “изгубена душа“ и “ексцентричен фантазьор, чийто живот беше в упадък“, има “елемент на фантазия“.

Съдията обаче заяви, че Филипс е бил “готов да извърши престъплението“ да шпионира за Русия, добавяйки, че неговият случай трябва да служи като “предупреждение“ за други, които са готови да направят същото.

В писмена декларация по случая от юли Шапс заяви, че е “шокиран“ от събитията, които са разтревожили него и семейството му.

