Сръбски съд прекрати дело срещу обвинени за трагедията в Нови Сад

24 декември 2025, 17:50 часа 236 прочитания 0 коментара
На предварително изслушване състав на Върховния съд в сръбския град Нови Сад разпореди съдебното преследване срещу бившия министър на строителството Горан Весич и още няколко лица заради срутването на козирката на гарата в Нови Сад на 1 ноември 2024 г. да бъде прекратено, съобщи регионалната телевизия Ен 1. При инцидента загинаха 16 души. Това постави началото на масови протести в Сърбия, водени от студенти, които настояват за оставка на правителството и насрочване на предсрочни избори.

Съдът разпореди да бъде прекратено преследването срещу Весич, Йелена Танаскович и Анита Димоски, които бяха обвинени в застрашаване на обществената безопасност.

Вестник „Данас“ съобщава, че съдът е разпоредил да бъде прекратено делото и срещу Милан Спремич, Марина Гаврилович и Даян Тодорович.

"Няма достатъчно доказателства"

Според съдебното решение няма достатъчно сведения, които да подкрепят обосновано подозрение, че обвиняемите са извършили наказуемите деяния, в които са обвинени.

С решението на съда е отменен домашният арест на Танаскович, Спремич, Гаврилович и Тодорович, докато Димоски и Весич остават под домашен арест по разпореждане на Белградския върховен съд.

Съдът в Нови Сад потвърди обвиненията срещу други седем обвиняеми за трагедията в Нови Сад.

Решението на съда в Нови Сад не е окончателно и прокуратурата има намерение да го обжалва.

Пламен Иванов
