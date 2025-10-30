7-годишно момиченце загина във Виница при руски удар, трагедия и в Запорожие (ВИДЕО)

Руски дрон удари на 30 октомври газстанция в украинския град Суми, като според предварителни данни четирима души са ранени, а две коли - повредени. Областната администрация съобщи за пострадали и евентуално за жертви след нападения по "гражданска инфраструктура" в квартал "Зарични". Службите работят на място и тече разследване, гласи съобщение в Telegram канала на администрацията. Точният момент на попадението в газстанцията бе заснет на видео от очевидци.

⚡ A Russian drone struck a gas station in Sumy — the moment of the impact was caught on video



According to preliminary reports, four people were injured. Two cars were damaged. pic.twitter.com/PpXCeVKyhP — NEXTA (@nexta_tv) October 30, 2025

Мощна атака по Запорожие

Поне двама души са загинали при руска атака срещу Запорожие, а осем души са хоспитализирани и са в умерено състояние. Първоначално се съобщаваше за една жертва, но впоследствие тялото на още един човек е било извадено от развалините на жилищна сграда, съобщиха местните власти. Става въпрос за общежитие, като няколко етажа са разрушени.

Шест деца и двама възрастни остават под медицинско наблюдение. "Още трима възрастни бяха прехвърлени на амбулаторно лечение след получаване на медицинска помощ. Останалите преминават преглед. Всички получават необходимата медицинска помощ", написа областният управител Иван Фьодоров в Telegram.

⚡ Two people have already been confirmed dead in Zaporizhzhia. Rescuers have shown horrific footage



The video shows bodies being pulled from the rubble of a bombed-out dormitory.



The number of injured has risen to 17. Children are among the wounded — the youngest victim is… pic.twitter.com/3b8QJb3p0w — NEXTA (@nexta_tv) October 30, 2025

Трагедия във Виница

Седемгодишно момиче, хоспитализирано след руско нападение в региона на Виница, е починало в болницата. Масивна комбинирана атака от руските въоръжени сили в областта рани четирима възрастни и едно дете, което е било хоспитализирано в критично състояние. По-късно се е стигнало до фатален край, съобщиха местните власти.

Двама възрастни също са били откарани в болница в умерено състояние, а други двама са получили леки наранявания и са отказали хоспитализация.

Местните власти казват, че 90 безпилотни летателни апарата и 23 крилати ракети са навлезли във въздушното пространство на региона, като са нанесли щети на критична инфраструктура и са ударили граждански обекти. Общо 23 жилищни сгради са били повредени, включително една двуетажна сграда, в която са живели 21 души. Работата по почистването на последствията от руската атака продължава.

Припомняме, че в областта беше поразена топлоелектрическа централа - Лaдижинската ТЕЦ. Информацията бе потвърдена и от прокремълския канал SHOT.

Мащабът на атаките

Русия атакува Украйна с 653 дрона и 52 ракети през нощта на 29 срещу 30 октомври. От тях 592 безпилотни летателни апарата, седем крилати ракети „Калибър“, една крилата ракета „Искандер-К“, 21 крилати ракети Х-101 и две управляеми ракети Х-59/69 са били свалени, съобщиха украинските военновъздушни сили.

Регистрирани бяха преки удари от 16 ракети и 63 дрона на 20 места, а свалени безпилотни летателни апарати или техните отломки са паднали на 19 локации в Украйна.

