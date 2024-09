Абсурди: Русия щурмува с оператори на дронове. Проблеми за ВСУ в две посоки, но и за руснаците в Курск (ОБЗОР - ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски се срещна с делегация от демократи и републиканци от Конгреса на САЩ и обяви плановете си лично да представи план за победа на Украйна пред президента Джо Байдън и кандидатите за държавен глава Камала Харис и Доналд Тръмп.

Той изрази благодарност за продължаващата подкрепа от страна на президента и Конгреса на САЩ от началото на войната, подпалена от диктатора Владимир Путин през февруари 2022 г. Във вечерното си видеообръщение към нацията обаче Зеленски помоли Щатите да не забавят обещаната военна помощ. "Изключително важно е всички, най-вече САЩ, да изпълнят незабавно нашите споразумения. Всяко забавяне на военните пакети има отрицателно въздействие върху фронта. Всяка наистина навременна, бърза доставка има положително въздействие“, подчерта украинският лидер.

Още оръжие за Украйна

В този контекст - украинските въоръжени сили (ВСУ) получиха 18 самоходни артилерийски гаубици 2S22 "Богдана". Те са украинско производство, но са финансирани от Дания, като бяха произведени само за два месеца. Датският министър на отбраната отбеляза, че производството на оръжия в Украйна е много по-евтино, отколкото на Запад, а също така е по-рентабилно за поддръжка. Той призова повече европейски държави да финансират именно такива инициативи.

2S22 "Богдана" е украинска самоходна артилерийска система с оръдие с калибър 155 мм, съвместимо със стандартите на НАТО.

След новините, че Полша не е част от чешката инициатива за закупуване на боеприпаси за Украйна, последва промяна. Според полския външен министър Радослав Сикорски страната ще отпусне 100 млн. евро. Половината от средствата ще бъдат предоставени през 2024 г., а другата половина - през 2025 г.

Поредни абсурди в руската армия

Някои руски полеви командири продължават да вземат решения, които влошават цялостното качество на подчинените им - предпочитат тактиката на фронтовите атаки, водени от пехотата, пред поддържането на технически специалисти, които биха позволили на руската армия да използва по-добре технологиите и иновациите в бойните операции. На 13 септември различни руски военни блогъри съобщиха, че двама оператори на дронове от 87-и мотострелкови полк на 1-ва мотострелкова бригада „Славянска“ (бивш 1-ви армейски корпус на т.нар. Донецка народна република) са загинали в бой край Покровск, след като полевият им командир ги е принудил да се включат в щурмово подразделение като наказание за критики към командването. Двамата оператори публикуваха преди смъртта си кадри, в които обясняват ситуацията и принудителното им пренасочване към щурмови задачи (видео може да се гледа от абонати на Telegram).

Няколко руски военни блогъри твърдят, че са чували множество подобни истории, и заявяват, че практиката да се изпращат специалисти по електронна война, снайперисти и оператори на дронове да извършват фронтови нападения като наказание за несъгласие, е често срещана. Първият заместник-министър на информацията на т.нар. ДНР Данил Безсонов твърди, че командирът на военноморската група Спецназ „Комендант“, действаща в Херсонска област, по подобен начин разделял подчинените си на щурмови групи въз основа на лични вендети, а командир, действащ в Донецка област, изпратил талантлив киберхакер в щурмова единица заради несъгласие с командването, след което хакерът загинал в боя.

Военни блогъри твърдят, че тази практика е показателна за лоша командна дисциплина и влошава качеството на руските сили - и то в ключов във войната период.

Операция "Курск": руски жалейки

След като ВСУ пробиха на ново място през границата в Курска област - на запад от настоящите фронтови линии в руския регион, при град Весело - руските пропагандисти са, меко казано, в режим на паника. Според руски източници Украйна вече е превзела Весело. Има и информация, че вече се е придвижила на изток по пътя към Глушково. Пропагандистите не изразяват и особен оптимизъм относно продължаващата контраатака от страна на Русия. "Мисля, че вече е ясно, че днес няма да има по-нататъшно навлизане в отбраната на противника от наша страна", писа вчера блогърът Юрий Подоляк.

Той добавя още: „Ситуацията на юг от Глушково става все по-трудна....“.

"Ситуацията е сериозна", отбелязва популярният канал "Двама майори".

Карта: DeepState

Какво пишат още основните руски пропагандисти, след като украинското елитно звено за използване на дронове във военни операции група "Хорн" заговори за обкръжаване на руснаци там, вижте тук: 8000 руски войници под заплаха от обкръжение в Курска област (ВИДЕО).

(КАРТА) Руснаците са напреднали до покрайнините на Любимовка - източно от Снагост и югоизточно от Коренево, и са се опитали да влязат в селището. Според геолокализирани кадри първата атака е била неуспешна. Има видео, показващо как руснаците са се опитали да превземат селото с бойни машини на пехотата. За момент са навлезли в него от запад/северозапад. Предполага се, че това са били руски части от 51-ви въздушнодесантен полк, т.е. една от елитните руски части. И все пак те са използвали главния път, идващ от Снагост, където една бронирана машина бива буквално разкъсана от мина (началото на видеото 18+).

Всичко завършва с тежки руски загуби, състоящи се от унищожаването на поне пет бронирани машини и неизвестен брой елиминирани войници, пише един от популярните OSINT-анализатори - т.е. работещ с открити източници.

Говорителят на украинското оперативно командване "Север" Вадим Мисник заяви на 14 септември, че руските сили са разполагали с 11 000 души личен състав в Курска област в началото на нахлуването на Украйна в началото на август. Той добави, че има различни оценки, според които сегашният размер на руската групировка в региона е между 30 000 и 45 000 души (цитиран от библиографията на американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната - ISW). Украинският президент Володимир Зеленски каза ден по-рано, че руските сили са съсредоточили 40 000 души личен състав в Курска област и имат за цел да съсредоточат в района общо 60 000 до 70 000 души. Става въпрос за Росгвардия, гранична охрана, редовни части, нередовни части и наборни войски. Украинският военен наблюдател Константин Машовец изчислява, че в рамките на Курската група на Северната групировка на силите на Русия има около 61 руски подразделения с различна численост, включващи около 35 500 души персонал.

Войната в Украйна: какво се случва на фронта?

Сводката на Генералния щаб на украинската армия от сутринта на 15 септември показва увеличение на интензивността на боевете по протежение на фронта в последните 24 часа. Състояли са се 164 сражения - в сравнение със 138 за предходното денонощие. Има увеличение и на въздушните удари - руснаците са използвали 128 авиобомби КАБ за нападения по украинска територия.

След като две денонощия подред Кураховското направление беше най-горещото на фронта, сега това отново е Покровското - с 41 пехотни атаки на руските сили. Всички са били отблъснати от украинските защитници, твърди генщабът. На този фон се появи ново видео, показващо как украинските сили от 46-а авиомобилна бригада, 59-а моторизирана бригада и 21-ви специален батальон успешно отблъснаха масирано механизирано нападение на руски бронирани машини в посока Покровск, за което вече писахме. Общо 46 вражески машини се опитали да пробият към село Хостре - близо до Покровск и Курахово, край река Лозова. Понесени са тежки загуби от артилерийски удари, а по-късно конвоят е довършен от безпилотни самолети - руснаците са загубили поне 26 единици техника, унищожени и сериозно повредени.

По посока на Покровск руските въоръжени сили разрушавали надлези в близост до самия град, което усложнява логистиката на украинците, пише Telegram каналът "Двама майори". Руският пропагандист добавя: "Настъплението на нашите войски на запад донякъде се забави, трябва да изтеглим снабдителните си влакове, а врагът също вкара в битката резервите си, опитвайки се да стабилизира фронта. В същото време руската армия затваря щипците около голям „джоб“ на юг - от освободената Красногоровка до предградията на Горняк". Тук става въпрос за Кураховското направление - от изток на град Курахово.

Селището Желана Първа било превзето от руснаците, а шията на „джоба“ се била свила до 5 км. "Останалите (а всъщност - изоставени) части на украинските въоръжени сили се опитват да се измъкнат от почти пълното обкръжение", твърди "Двама майори".

Карта: DeepState

Според генщаба на украинската армия в Кураховското направление са отблъснати 39 атаки, включително при Желана Първа, Константиновка, Селидово и Украинск.

(КАРТА) Във Времеевското направление има 6 атаки, включително към Угледар. Там руснаците вече превзеха Водяне, което е непосредствено на североизток, а сега са напреднали около селото. Защитата на Угледар става все по-проблематична. След като Русия достигне пътя към Богоявленка, градът, на практика, ще бъде обкръжен.

"Настъплението ни към Угледар се развива малко по-бавно, но все пак стабилно", пише "Двама майори". "Мините в района на града се превземат, вижда се началото на движението от превзетото Водяне северно от града, което показва план за обкръжаване".

В останалите направления няма големи промени, като ситуацията изглежда така: 19 атаки в Лиманското направление, 17 нападения в Купянското, 13 в Северското, 12 в Торецкото, 3 в Харковското, 2 в Краматорското.

Според Зеленски само през тази седмица Русия е изстреляла срещу Украйна около 30 ракети, над 800 управляеми бомби и близо 300 безпилотни самолета клас „Шахед“. Видеото показва последиците от тези руски атаки:

В руската Смоленска област пък нощта беше доста шумна. Летяха дронове, системите за противовъздушна отбрана заработиха и се разгоря пожар. Местните власти съобщиха, че са свалили безпилотни самолети в два района на областта. Не е известно в какво са целели дроновете.

Големите пожари във Воронежка област се гасят вече втори ден. По данни на Министерството на извънредните ситуации - в момента в региона се гасят два големи пожара в село Ямново, където огънят е локализиран на площ от 50 хектара, и в района на стопанството Калач, където горят 70 хектара. В помощ за гасенето участва авиация.