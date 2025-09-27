АЕЦ Запорожие е на ръба на ядрена катастрофа: МААЕ алармира

Запорожката атомна електроцентрала, която е окупирана от руските сили от март 2022 г., е с прекъснато външно захранване повече от три дни. Никога досега тя не е била толкова продължително време с прекъснато електрозахранване. Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) и по-конкретно генералният й директор Рафаел Гроси заяви, че е дълбоко разтревожен от случващото се.

На 23 септемри в 16:56 ч. последният електроповод към централата е бил прекъснат от руска страна, съобщи The ​​Guardian. Оттогава аварийни генератори захранват системите за охлаждане и безопасност.

Рафаел Гроси заяви в сряда, че ситуацията е "дълбоко обезпокоителна" и на следващия ден дори се срещна с кремълския диктатор Владимир Путин, но срещата им не помогна да се разреши ситуацията.

"Западни експерти и украински официални лица се опасяват, че Кремъл създава криза, за да консолидира контрола си над най-голямата централа в Европа, и че Русия предприема рисковани мерки за рестартиране на поне един реактор въпреки военните условия", се казва в материала на изданието.

Колко дълго може да издържи така АЕЦ Запорожие?

След аварията в ядрения реактор Фукушима Даичи в Япония през 2011 г., европейските регулаторни органи проведоха стрес тестове, които показаха, че една атомна електроцентрала би трябвало да може да работи без външно захранване в продължение на 72 часа.

Украински източници отбелязват, че не са правени тестове за по-дълъг от този срок.

Русия твърди, че има достатъчно дизелово гориво за захранване на генераторите за 20 дни без презареждане.

Рафаел Гроси обаче бе категоричен, че загубата на външно захранване "увеличава вероятността от ядрен инцидент".