"Ако някой е достатъчно глупав да ни атакува": Върховният главнокомандващ на НАТО предупреди

Върховният главнокомандващ на съюзническите сили на НАТО в Европа генералът от ВВС на САЩ Алексус Гринкевич предупреди, че силите на Алианса ще унищожат „всичко и всички“, участващи във всяка атака, ако някой е „достатъчно глупав“ да започне офанзива на територията на Алианса.

По време на конференция по сигурността във Варшава генералът заяви, че НАТО е отбранителен съюз, но ще блокира, възпира и отблъсква всяка атака срещу който и да е от своите членове, което прави подобна атака „напълно безсмислена“, цитира го Ройтерс.

Гринкевич не посочи директно Русия по време на речта си, но посланието му ясно беше насочено към Москва. Стратегическата концепция на НАТО за 2022 г. описва Русия като най-значителната заплаха за сигурността на Алианса.

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„Ако някой е достатъчно глупав да ни атакува, ние ще се борим. Ще отблъснем атаката и ще му попречим да постигне целите си, каквито и да са те. Накратко, ще гарантираме, че всяка атака срещу който и да е съюзник е напълно безсмислена“, каза той.

Гринкевич заяви, че ще бъде нанесен масиран ответен удар далеч отвъд зоната на атаката, ако се стигне до нападение. „Ако врагът реши да продължи настъплението или да разположи резерви, ние ще унищожим бойната система, насочена срещу нас. Това включва не само самите атакуващи сили, но и всичко, което поддържа, снабдява и контролира тези сили“, каза той.

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