Ново отлагане на делото срещу Ива Михайлова в Република Северна Македония. Процесът започна преди една година. Младата жена е обвинена за катастрофа, при която има загинал и няколко ранени между които и тя. Михайлова е с двойно гражданство и в момента е на лечение у нас, въпреки забраната ѝ да напуска Кочани.

Още: Повече от 8 часа: Без обяснения македонските власти задържаха бабата на Ива Михайлова на границата

След няколко часово изслушване на съдебно медицинската експертиза, основният съд в Кочани назначи суперекспертиза за установяване на истината. Експертизата ще се изготви от няколко експерти , всички от Скопие, реши съдът. За пореден път той не уважи искането на Ива Михайлова да участва дистанционно в процеса. Делото ще продължи в края на януари следващата година.

Още: Илхан Кючюк за случая с Ива Михайлова: Северна Македония направи голяма грешка